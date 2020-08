Metrovacesa relega su plan residencial en O Portiño y lo vincula al crecimiento de la ciudad

Terrenos donde está previsto construir la urbanización de As Percebeiras.

La inmobiliaria Metrovacesa, promotora que lidera el polígono residencial de As Percebeiras en Labañou, tiene también entre sus proyectos en la ciudad el desarrollo de otra urbanización de viviendas muy próxima geográficamente, en O Portiño. Cada iniciativa tiene distinto recorrido: mientras la primera, concebida en su origen hace 18 años, recibió a finales de julio la aprobación del Gobierno local a la nueva propuesta de plan especial por parte de los promotores y despeja el camino hacia su ejecución, previo visto bueno de la Xunta. La segunda, con su primera concepción en 2005, ha sido de momento paralizada por el Concello, que ni a corto ni a medio plazo prevé desarrollar el ordenamiento de la zona. La propia inmobiliaria tampoco tiene prisa y avanza, en una respuesta a este periódico, que relega entre sus planes la tramitación del polígono de O Portiño.

"En estos momentos la promotora está más centrada en las tareas de investigación previa, ya que es consciente de que el proyecto de O Portiño se desarrollará a muy largo plazo, acompasado con las necesidades de crecimiento de la ciudad", aclaran fuentes de la empresa.

El proyecto de Metrovacesa en esta zona de la ciudad sería el de mayor alcance edificatorio que recoge el plan general, con la posibilidad de construir 3.000 viviendas entre pisos y chalés. La compañía presentó el último de sus planteamientos en O Portiño a finales de 2018, en el mandato de Marea Atlántica, con la previsión de ocupar 495.000 metros cuadrados de superficie. Los terrenos tienen una edificabilidad de 342.024 metros cuadrados, de la que el 85,45% es para viviendas en bloques, por lo que se estima que podrán construirse unos 3.000 pisos. El 10,5% del suelo edificable estaría destinado a viviendas unifamiliares, mientras que un 0,32% de superficie sería para infraestructuras y un 3,75% para instalaciones comerciales.

Pero hay más de una razón, al margen de las justificaciones de la empresa, que en la actualidad frena su desarrollo: la recuperación ambiental del borde litoral del municipio, en la que el Concello trabaja con Demarcación de Costas con el fin de proteger los ámbitos de la costa que aún están sin desarrollar; y la afección que sobre los terrenos tienen las disposiciones del Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, por lo que la Xunta también deberá pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto.

"La protección del litoral es una máxima irrenunciable", ha recalcado el Gobierno local, que desde que inició su mandato ha subrayado que su política de vivienda pasa por el desarrollo de polígonos que se encuentren en zonas ya urbanizadas, y preferiblemente los que tengan ya iniciada su tramitación, como es el caso del parque ofimático (ahora denominado Xuxán), Someso, San Pedro de Visma o As Percebeiras, pero no O Portiño.

El de As Percebeiras es un proyecto de larga gestación localizado también al borde del mar, aunque los contactos entre Metrovacesa y el Concello en los últimos meses han permitido que no se estancase. Con la aprobación de la nueva propuesta el mes pasado, el polígono ve la luz después de más de una interrupción. La iniciativa reduce la edificabilidad residencial y las alturas de los inmuebles proyectados con respecto al plan elaborado en 2017. Pero aún plantea la construcción de dos bloques que superan las ocho plantas que fija el plan general para estos terrenos, que solo pueden superarse si se justifican de forma adecuada; uno tendría catorce alturas y otro once. En total propone la construcción de 370 pisos en ocho edificios.

Metrovacesa posee 29.000 de los 44.000 metros cuadrados de superficie en el ámbito, situado entre la avenida de Labañou, el grupo de viviendas María Pita y el paseo marítimo en la zona del Millenium. El nuevo proyecto comienza casi de cero al haber caducado la vigencia del anterior. La inmobiliaria comentó a comienzos de este mes que el proyecto de As Percebeiras mantendrá una "perfecta armonía" con los barrios colindantes y con el medio ambiente de su entorno.

Los proyectos de As Percebeiras y O Portiño no son los únicos que interesan a Metrovacesa en A Coruña. A finales del año pasado la Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de una licencia de edificación a esta inmobiliaria para la construcción de tres edificios en el solar que ocupaba el antiguo corralón de A Gaiteira, delimitado por las calles José González Chas, A Gaiteira y Petín. Este proyecto consta de 69 viviendas y tiene un coste de 6,2 millones de euros, con un plazo de ejecución previsto de tres años.