La Policía Local cierra el fin de semana con 28 denuncias por incumplir medidas sanitarias

La Policía Local cerró los partes de este fin de semana con 28 denuncias a particulares y hosteleros por incumplir las medidas sanitarias decretadas para evitar la propagación del coronavirus en la población. Durante la jornada de ayer, los agentes propusieron 16 multas, diez a personas que no tenían puesta la mascarilla y seis a fumadores que no estaban cumpliendo con la distancia de seguridad.

Durante el sábado, 15 de agosto, que fue festivo, los agentes denunciaron a nueve personas por no usar la mascarilla; a dos por fumar sin respetar la distancia de dos metros y a un local por servir las consumiciones en la barra. En total, en todo el fin de semana, fueron tramitadas 28 propuestas de sanción por infringir la normativa sanitaria destinada a frenar la pandemia del coronavirus.

Desde el 19 de julio, la Policía Local denunció a 292 personas por no usar la mascarilla. a tres por estar haciendo botellón en la calle -otra actividad prohibida-, a 30, por fumar en la vía pública o en terrazas sin tener en cuenta la distancia de seguridad,. En total, sumando la sanción del bar, 323 propuestas de multa.

Según fuentes municipales, algunos de los denunciados cuentan con agravantes, ya que estaban incumpliendo varias de estas normas a la vez. Es una cifra superior a las denuncias puestas el pasado fin de semana -cuando no había entrado en vigor todavía la prohibición de fumar sin mantener la distancia de seguridad-. Entonces, la Policía Local no propuso a nadie para que recibiese una sanción, que asciende a cien euros por no llevar la mascarilla. Sin embargo, solo en la jornada del viernes, los agentes denunciaron a aproximadamente 50 personas por incumplir las nuevas normas sanitarias, la mayoría por no portar la mascarilla.

La Policía Local recordó ayer, a través de las redes sociales, que hoy entran en vigor modificaciones realizadas por la Xunta -y publicadas en el Diario Oficial de Galicia- en las medidas sanitarias para evitar la expansión de la pandemia. Entre ellas, que no habrá más de diez personas reunidas en una mesa o agrupación de mesas. En estas nuevas normas se añade también que los locales de hostelería tendrán que cerrar, como muy tarde, a la una de la madrugada, pero ningún cliente podrá entrar pasada la medianoche. Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno tienen la apertura prohibida, incluidas las salas de conciertos.

Los hosteleros protagonizaron esta pasada semana una protesta en la plaza de María Pita para expresar su malestar por las medidas adoptadas por la Xunta. Demandan más presencia policial para que sus clientes respeten las medidas de seguridad y que se les permita abrir durante más tiempo para poder aprovechar una campaña de verano atípica. Solicitan también la apertura del ocio nocturno.