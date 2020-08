"Mi relación con los estilos musicales siempre fue de amante, nunca de casarme"

El cantante coruñés Xoel López pasa la temporada estival en casa, pero no deja de "levantarse temprano" para alicatar los últimos detalles de su próximo disco. Del álbum, el que será el cuarto desde que dejase Deluxe y comenzase su carrera como solista, han visto la luz tres singles.

Estaban preparando disco cuando hubo que confinarse.

Así es. El disco estaba pensado para salir en junio y, de repente, llegó el confinamiento y tuvimos que volvernos cada uno a nuestra casa a comernos las uñas. Fue una sensación de coitus interruptus muy desagradable.

A veces la creatividad nace del encierro, ¿ha sido su caso?

Realmente no, porque la parte más creativa ya estaba hecha, y cuando eso ocurre, en mi caso, es como un vaciado. Sí que he hecho alguna cosa, pero muy pequeña. Creo que la creación a veces viene de un encierro voluntario, pero cuando es una imposición se genera una angustia que no es especialmente buena para crear.

De ese disco que está por salir han aparecido ya tres singles, puede que en los que haya hecho las cosas más "diferentes" de su carrera.

Sí, hemos sacado tres singles ( Tigre de Bengala, Joana y Alma de oro) y coincido en eso, son canciones muy distintas a lo que había hecho hasta ahora. Creo que ahora estoy en mi pico de desparpajo y libertad, y esas canciones tan diferentes pueden venir de una época de altibajos en mi vida personal. Nunca había hecho un baladón "tan abajo" como es Joana, ni me había atrevido a venirme tan arriba como en Tigre de Bengala, que bebe del merengue. Ahora siento la libertad de poder llegar hasta ahí. Aunque el merengue no es un sitio en el que quedarse. Mi relación con los estilos musicales siempre ha sido de amante, de coqueteo. Nunca de casarme.

Como decía, muy poco tienen que ver con sus tres discos previos como solista.

Sí, cerré una etapa con esos discos, que son como una trilogía. Ahora me permito y me obligo a ir a otros sitios. Como por ejemplo beber del merengue en Tigre de Bengala, aunque si me escucha algún purista llamarlo merengue igual se me enfada.

Y esa libertad, ¿de dónde viene?

Supongo que me viene de siempre. Quizá por haberme criado en una familia culturalmente muy abierta, quizá por todas las músicas que mamé. Tengo la suerte de tener los menos prejuicios posibles.

Habla de la música que mamó, ¿qué es lo que está escuchando ahora?

Puedo escuchar desde los Smiths a temas sueltos de Sen Senra o de un cantante italiano que me enseña un amigo... Desde lo más indie a lo más hortera. Si alguno abriese mi cuenta de Spotify igual se asustaba.

A ver.

Pues mira, en la lista de "canciones que me gustan", tengo a Sharon Van Eten, Franco Battiato, Riahana, Juan Luis Guerra, Depeche Mode, Lady Gaga. Lo de Lady Gaga es curioso, cuando saqué Joana un colega me comentó que ella tenía una canción que se llama Joanne, y me encantó.

Pues no creo que nadie se asuste.

No, pero si sigo bajando...

Últimamente se ve a muchos artistas que incorporan el folclore, algo que Xoel ya hacía desde hace tiempo.

Es algo que viene desde hace unos años, y mola incorporarlo. Nacho Vegas, por ejemplo, también viene haciéndolo desde hace tiempo. Yo empecé con ello con mi proyecto Lovely Luna. Y, desde que empecé como solista, intento incorporarlo a mi música. Lo que es curioso es que empezase a hacerlo estando en Buenos Aires. Pero la recuperación del folclore y las músicas tradicionales es algo sano, y dice mucho de la mentalidad actual. En los años 90, incluso en los 2000 todo lo que había era pura anglofilia. Está bien que vayamos cambiándolo.

Claro, empezó cantando en inglés.

Sí. El primer disco de Deluxe estaba íntegramente en inglés, en el segundo álbum ya había algo de mezcla. Y empezar a escribir en castellano fue como salir del armario. En mi música, donde las letras tienen un peso especial, era triste ver que te esforzabas en crear algo cuidado y a la gente no le terminaba de llegar. Además en esos años cuando el inglés que hablábamos en España era como era. Entonces, lo que molaba era parecerse a los grupos británicos y americanos, sonar como ellos, ahora parece que hemos evolucionado.

Y esos temas que están pendientes, ¿no quiere sacarlos también del armario o va a esperar para hacerlo?

Claro, justo me lo estaba preguntando esta mañana: ¿ahora voy a tener que esperar hasta octubre para poder cantar estos temas? Pues la verdad es que podría animarme a tocar alguno. Tengo que darle una vuelta. Aunque sea yo solo con la acústica. Puede ser que lo haga.