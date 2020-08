El virus que paró el tiempo

El reloj del palacio municipal, congelado en las once menos cinco desde hace meses.

El reloj del palacio municipal, congelado en las once menos cinco desde hace meses. // Víctor Echave

El Concello contrata una asistencia técnica para evaluar el estado del reloj de María Pita, que permanece congelado en las once menos cinco desde el inicio del confinamiento. Del mismo modo, se llevarán a cabo, si la revisión lo dictamina, los ajustes necesarios en otras máquinas monumentales de la ciudad, como la del Obelisco o la de la Fábrica de Tabacos

En María Pita se ha parado el tiempo. Al menos, en su palacio municipal, cuyo reloj mantiene la hora congelada en las once menos cinco desde hace meses. Agoreros y románticos habrán percibido el detalle como una metáfora del impasse en el que flotan las vidas de la colectividad desde el inicio de la pandemia. A dos semanas de septiembre, el tiempo parece no haber transcurrido desde marzo. Para los más pragmáticos, no es más que un desajuste que debe corregirse por el bien del patrimonio de la ciudad.

Si la idea es volver a funcionar como antaño, habría que empezar por alguna parte. Ajustar las manecillas errantes de María Pita parece un buen primer paso hacia la normalidad. El Concello se ha puesto manos a la obra, y ha comenzado por contratar una asistencia técnica que valore los posibles daños de la máquina. El segundo paso, tras evaluar los resultados obtenidos, será el de elaborar los presupuestos y contrataciones pertinentes para su reparación, una tarea que corresponderá, según fuentes municipales, a profesionales "de primer nivel", acordes a la importancia y delicadeza del monumento que nos ocupa.

No solo el de María Pita, no obstante, está necesitado de un ajuste. Relojes emblemáticos como los de el Obelisco y la Fábrica de tabacos podrían pasar por quirófano próximamente, una vez que dicha asistencia técnica determine el saneamiento más pertinente para cada uno, si es que lo requieren. El caso del reloj centenario del Obelisco tiene su magia: debe ajustarse con dos minutos de adelanto.

La explicación al fenómeno la dan los encargados de su mantenimiento, el laboratorio Relojeros Dans: la máquina se encuentra en la base de la columna, por lo que sus impulsos deben recorrer un largo camino ascendente hasta llegar a las agujas. El tic tac se transmite por unas varillas de hierro, que tienen cierta holgura tras tanto tiempo de uso, por lo que si se ajustase la hora exacta cuando está bajando la aguja de minutos, atrasaría cuatro minutos al subir, lo que hace necesario buscar un punto intermedio para que adelante dos minutos al bajar y atrase otros dos al subir.

Conocimiento y precisión suizos para que las máquinas marchen, al menos, otros cien años. La misma familia de expertos puso a funcionar, entre otros relojes monumentales de la ciudad, el de la Fábrica de Tabacos, que volvió a dar la hora en 2016 tras un largo letargo de catorce años marcando las siete y veinte. El de Tabacos, que marcaba la jornada de los trabajadores de la factoría coruñesa, y, de paso, la de los negocios colindantes y vecinos recurrentes, pasará también por el taller si es necesario, de modo que se pueda asegurar la salud de sus manecillas y un posible desajuste no sirva de excusa para perder el tiempo.

A Coruña es ciudad de relojes y relojeros. No es casual el hecho de que las numerosas máquinas de las que la ciudad dispone en diferentes puntos funcionen religiosamente a lo largo de los años. Relojeros Dans se encarga, mayoritariamente, del mantenimiento silencioso y discreto de los relojes que aseguran que ningún coruñés llegue tarde a sus citas.

Ya en febrero se les encomendó la reparación de los daños que albergaban la esfera y las agujas del reloj del Instituto Eusebio da Guarda, sometido a las inclemencias del salitre en el aire dada su cercanía al mar. Toda ayuda es bienvenida: para recuperar la normalidad, es urgente no perder la noción del tiempo.