"Algunos voluntarios están desanimados y dolidos porque no se sienten valorados"

Durante el estado de alarma decretado para evitar la expansión del coronavirus, aproximadamente la mitad de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil -26 de los casi sesenta que son en la actualidad - colaboraron en las tareas de ayuda a personas vulnerables coordinadas por el Concello. Su presidenta, Sonia Vieites, explica que denunció en tres ocasiones al Ayuntamiento en este periodo. Comenta que, por ahora, desconoce si tendrán que volver a la calle y cómo lo harán si los datos de contagio por coronavirus siguen creciendo en la ciudad.

¿Cómo fue la labor de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil durante el estado de alarma y en la desescalada y cómo está colaborando en esta nueva etapa de rebrotes?

Durante el estado de alarma, como presidenta de la agrupación, puse tres denuncias al Concello. La agrupación de voluntarios pertenece al Ayuntamiento, pero hay un decreto en el que le otorga la funcionalidad a la junta directiva. El Concello no libera mis funciones como presidenta, así que, hace lo que quiere. Decidieron organizar ellos, que no me parece mal, pero obraron con hipocresía.

¿En qué sentido?

Decidieron poner luces y sirenas para aplaudir a los sanitarios, que me parece muy bien, pero, a su vez, prohibieron a sus sanitarios que prestaran servicios, porque los consideraban bombas con patas. No les dejaron ejercer como sanitarios voluntarios.

¿Por qué razón?

Hay voluntarios que, profesionalmente, se dedican al ámbito sanitario, y que, en ese momento, estaban trabajando. Hay enfermeros, enfermeras, auxiliares... Los funcionarios del servicio municipal de Protección Civil decidieron que estas personas no podían ejercer de voluntarias durante el estado de alarma porque las consideraban posibles contagiadoras, algo que yo no entiendo.

¿Y fueron las tres denuncias por este tema o hubo otras razones por las que acudió al Juzgado?

No, esta es solo una de ellas. Otra la puse porque un miembro de la junta directiva fue dos o tres veces para asegurarse de que los funcionarios cumplían un protocolo de seguridad con los voluntarios. Son muy profesionales y están formados, pero no dejan de ser voluntarios y hay que darles unas medidas de seguridad extraordinarias, porque no son trabajadores y ya bastante hacen con dedicar su tiempo a los demás en estas circunstancias y qué menos que tengan seguridad plena.

¿Y qué pasó?

Lo que hicieron los funcionarios fue llamar a la Policía para que sacase de allí a este compañero de la junta directiva que no hizo nada. Ni se acercó, se quedó a metros de distancia. Solo quería asegurarse de que los voluntarios salían a la calle con mascarillas y saber si les proporcionaban un mono, gel hidroalcohólico... porque son voluntarios que iban a hacerle la compra a personas que habían dado positivo en las pruebas. Ahora son elementos comunes en nuestra vida, pero antes no lo eran y quería saber si salían equipados a prestar el servicio. Alegaron que este compañero no era ni voluntario ni miembro de la junta. Es una barbaridad. Los voluntarios que han podido ir han ayudado a muchísima gente.

¿Cuántos voluntarios colaboraron durante el estado de alarma?

Unos 25 o 26, la mitad, aproximadamente, porque ahora somos 55 o 56, menos de sesenta.

¿Y la otra denuncia?

La otra denuncia la puse porque hay seis voluntarios a los que no se les han hecho las pruebas de anticuerpos. Terminado el estado de alarma decidieron hacerle el test a los voluntarios porque habían estado en contacto directo con personas contagiadas. Se los hicieron a todos menos a estos seis y no sabemos la razón. El Concello publica en redes sociales que han salido todas las pruebas negativas. Es cierto, pero no se las hicieron a todos. Colgaron fotos en redes sociales de entrega de diplomas a niños que cumplían años sin mascarilla. No puede ser, somos Protección Civil.

¿No se ponían la mascarilla porque no querían, porque no tenían o porque no era obligatoria?

No lo sé. No me han dejado vincularme. Una de las denuncias es por usurpación de mis funciones como presidenta. Al principio del estado de alarma dieron unas mascarillas que ni siquiera eran de las quirúrgicas, y nos quejamos por escrito, incluso a la alcaldesa, diciéndole que las mascarillas no eran adecuadas para el trabajo que estaban haciendo los voluntarios, pero no me ha contestado. Yo tengo que velar por los voluntarios, que para eso me eligieron. Entiendo que, si no contesta, es porque no le importa.

¿Están preparando ya intervenciones para el otoño, cuando se prevé que crezcan los contagios?

A día de hoy, yo no sé nada, a mí no me lo han contado. La junta directiva incluso hizo un protocolo y creo que ni lo han leído. Supongo que no les interesa. Creo que ahora están colaborando con el Banco de Alimentos y poco más.

¿Cómo está el ambiente entre los miembros de la agrupación después de todo esto?

Hay una parte mínima a la que le da igual y hay otra parte que está enfadada y dolida. Algunos se sienten discriminados y muchos han dejado de ir y de hacer servicios porque están desilusionados y desanimados. La gente está quemada porque no se siente valorada. Lo que no se paga parece que no hay que cuidarlo y como los voluntarios no cobran, parece que si se va uno ya vendrá otro y no es así, porque es gente que dedica horas y años de su vida a esto. Yo llevo 18 años ya y, como yo, más gente.

¿Trabajaron codo con codo con los voluntarios que pidió el Concello y que se apuntaron al inicio del estado de alarma para poder ayudar a las personas vulnerables o hacían funciones diferentes?

Algunos de estos voluntarios colaboraron con Protección Civil y nos ayudaron, por ejemplo, haciendo el reparto de comida de los menús escolares en las casas, en el Banco de Alimentos... Otros supongo que estarían en otras funciones, a cargo de Servicios Sociales o con otras tareas.

¿Pudieron hacer todo lo que les hubiese gustado por ayudar a la población o solo un poco?

Hubo algunos que sí que pudieron, otros no pudimos.

¿Por qué unos sí y otros no si la agrupación es la misma?

Porque cuando denuncias a alguien por algo que supuestamente es delito, ese alguien deja de ser amigo tuyo. Yo creo que, si hay posibles delitos y se denuncian, lo que hay que hacer es aplaudirlo y no perseguirlo.

¿Y si siguen subiendo los contagios, qué van a hacer en la agrupación de voluntarios?

Yo creo que los voluntarios seguirán repartiendo comida, yendo al supermercado a hacerle la compra a las personas que no puedan salir de casa y saliendo a aplaudir a las ocho de la tarde a los sanitarios, llevando diplomas a los niños que estén de cumpleaños y poco más.