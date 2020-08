Organización y disciplina hacia la excelencia

Los expedientes académicos de Francisco Prol y Carla Bobillo fueron los mejores de la Universidade da Coruña en el curso 2018/2019, un logro detrás del que, aseguran, se encuentra el disfrutar de lo que uno hace, pero, sobre todo, disciplina, constancia, esfuerzo y organización

Rozar la perfección no siempre es posible por más que uno se empeñe. Hay, sin embargo, quien es capaz de conseguirlo incluso en el ámbito académico, donde no es poca la competencia y la exigencia se vuelve mayor con cada curso que se supera. Francisco Prol y Clara Bobillo, estudiantes de la universidade da Coruña, son la prueba palpable de que con esfuerzo, disciplina y organización, acariciar el 10 de 10 es posible.

No es la primera vez que Francisco Prol, estudiante del doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la UDC ve reconocido su esfuerzo. La suya fue la mejor nota media en el curso 2018-2019 en toda la Universidade da Coruña, según los premios de excelencia que la institución académica acaba de hacer públicos. También lo había sido el curso anterior. Su nota de Selectividad fue, en su promoción, la segunda mejor de la Comunidad Autónoma.

El joven terminó su tercer curso en la titulación con un 9,7583 de media, una calificación difícilmente mejorable teniendo en cuenta que cursar un doble grado puede, en ocasiones, complicar las cosas. Detrás, disciplina y fuerza de voluntad a la hora de hincar los codos. "Hubo que estudiar mucho, meterle horas. Levantarse y estudiar hasta que caiga el sol. El descanso es importante también, por supuesto", revela él.

Ahora, a punto de comenzar el quinto año en la titulación, tiene pensado replicar el método, sobre todo en Derecho, rama que, admite, a veces se le resiste. "Las asignaturas de Derecho las tenemos siempre el primer cuatrimestre, me coincide siempre encerrarme en Navidades. Sin embargo, cuando toca ADE, lo llevo mejor, soy más de números", explica.

Sin embargo, asegura, los años de carrera que va dejando atrás inclinan, en cierta medida, la balanza hacia las leyes, aunque, por ahora, todo está en el aire. Al menos, dos años más. "Antes me gustaba más ADE, ahora prefiero Derecho. Cuando esté terminando, ya se verá por dónde voy", apunta.

Para Clara Bobillo, la mejor motivación posible es amar lo que uno hace. La joven, estudiante de Sociología, descubrió la existencia de la titulación días antes de Selectividad. Desde entonces, supo que era lo suyo. "Me interesaban los temas sociales. No sabía si hacer Políticas, Filosofía... elegí Sociología y la carrera superó todas mis expectativas", reconoce. Un entusiasmo que considera la clave principal del 9,7300 que obtuvo como resultado final en tercero de carrera. "Si disfrutas de lo que haces, vas con más ganas a clase y a hacer los trabajos. Eso juega en mi favor", añade.

Sin embargo, no niega que, detrás del entusiasmo, se esconden no pocas horas de trabajo. Con todo, aconseja no renunciar a nada y saber dosificar. "Lo importante es aprender a organizarse, ir haciendo un poco cada día, no dejarlo. La gente piensa que sacar esa nota es no tener vida, pero no es así. Yo no dejé ni de salir ni de entrenar", asegura.