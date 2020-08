¿Quién dijo qué sobre Diego Bello?

Para elaborar el informe en el que la Comisión de Derecho Humanos de Filipinas concluye que la Policía de su país mató "deliberadamente" al coruñés Diego Bello el pasado mes de enero, tomó declaración no solo al jefe del operativo sino también a testigos, sanitarios e, incluso a autoridades de Surigao del Norte, donde se produjo el asesinato. Pero, ¿qué declaró cada uno de ellos para que los investigadores refuten sin dudas la versión del jefe de la Policía, Vicente Panuelos, de que los agentes que participaban en una redada antidroga desenfundaron sus armas para repeler el ataque del empresario coruñés?

La investigación comenzó el 13 de enero, a penas una semana después de la muerte de Diego Bello. La Policía contó que, el 30 de diciembre de 2019 inició la preparación de una redada para hacer caer a Diego Bello que, según su declaración, era el número uno de los narcotraficantes de la zona -un extremo que desmintieron las autoridades porque el nombre del coruñés no aparece en la lista que señala a estos sospechosos-.

Panuelos presentó a un confidente que dijo que le había comprado cocaína a un tal "Diego Lafuente" [su segundo apellido]. Tras un examen de la sustancia, concluyeron que, efectivamente, era esta droga, ilegal en el país. Entonces, Panuelos reunió a su equipo el 7 de enero para hacer una redada al día siguiente contra el coruñés en la que el agente que ejerciese de comprador tendría que dejar caer su teléfono móvil al suelo tras la transacción de dinero por cocaína para que el resto del equipo pudiese arrestarlo. Según la declaración policial, el comprador [un policía] se acercó a Diego y le dijo que él era "al que había mandado el jefe a comprar cocaína" y que el coruñés le había respondido: "Sí, ok, ¿dónde está el dinero?" y que, después, había sacado de su bolsa con hebilla un frasco con una sustancia blanca y había metido el dinero recibido en el bolso.

Según los agentes, el comprador hizo la señal de dejar caer su móvil al suelo y el equipo de la redada se acercó a Diego que, al darse cuenta de que había caído en una trampa, sacó su arma de la bolsa y disparó. Fue Panuelos el que lo vio y el que, según la declaración policial, le dijo que eran agentes y que no se moviese, aunque, según su versión, volvió a disparar y los agentes devolvieron el fuego. Dicen que Diego corrió y saltó un muro y volvió a disparar, entonces, Panuelos le gritó a sus agentes que cesasen los tiros porque el joven estaba ensangrentado en el suelo.

Este relato, que podría ser una secuencia de cualquier serie policíaca, lo desmontan, sin embargo, no solo la autopsia, que revela que Diego tenía seis disparos y todos en zonas claves del cuerpo, como la cabeza o el pecho -unas heridas innecesarias si lo que se pretendía era inmovilizar al objetivo-, sino también las declaraciones de los testigos que siempre negaron que Bello estuviese vinculado con el tráfico de drogas.

Su pareja declaró que, el 7 de enero, Diego le había contado que cuatro hombres lo habían abordado en la calle y que le había parecido que uno de ellos lo iba a apuñalar, así que, había salido corriendo a casa. Al día siguiente, sobre la una de la mañana, recibió un mensaje de Diego diciéndole que se iba a casa, un minuto después, escuchó su moto y, tras ella, la puerta de bambú que se abría y ya ráfagas de disparos. Vio destellos en la entrada de su casa y oyó gritar a su pareja. Y después, murmullos y pasos. Nada más. Ninguna voz de alerta de que la Policía estaba allí o de que Diego no se moviese. Cuando salió a la calle, aseguró que había visto a Panuelos usar el móvil de Bello como linterna.

Unos amigos acudieron a la casa, tras la llamada de la pareja de Diego y declararon que, en la zona, había "seis o siete agentes" y que, cuando les permitieron pasar, la pareja de uno de los amigos, que es enfermera, vio que había una pistola en la mano de Diego.

Un matrimonio vecino declaró que, el día anterior a la muerte de Bello, había dos hombre sospechosos bebiendo cerveza cerca de la residencia del coruñés. Al día siguiente, el sonido de las balas los despertó y un hombre que llevaba armas de fuego les dijo que se metiesen en casa. En este caso, tampoco escucharon ninguna voz de advertencia.

Estos testimonios, según la comisión, desmontan la legítima defensa, ya que Bello no supo, en ningún momento que la Policía lo esperaba. Sobre si Diego llevaba una pistola o si disparó primero, los investigadores no necesitaron ni siquiera la versión de las partes. Hay una grabación en la que se le ve salir de su trabajo sin la bolsa con hebilla, por lo que no tenía ningún lugar en el que portar el arma.

Reacciones políticas

La alcaldesa, Inés Rey, explicó ayer que, en cumplimiento de la declaración institucional aprobada por el Pleno el 5 de marzo, solicitará a las autoridades internacionales y, en su caso, al Gobierno de España, cuando no pueda hacerlo como Concello, que emprendan todas las acciones legales necesarias para juzgar a los asesinos del empresario Diego Bello. El BNG registró ayer una pregunta escrita para conocer cuáles son los pasos que va a dar el Gobierno local para buscar "justicia para Diego". Rey entiende que este acto no puede quedar impune y que ha de limpiarse la memoria de Diego.