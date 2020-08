Una máquina que dispensa... salmón

Comprar pescado fresco del mercado fuera del horario habitual de mañana es posible el Elviña. Y en una máquina dispensadora. El puesto Pescaderías y Mariscos Sonia recibió ayer un reconocimiento del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) del sector pesquero Golfo Ártabro Sur como iniciativa de "buenas prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del sector y en materia de igualdad", distinción que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. La iniciativa, pionera en Galicia, permite desde hace tres años adquirir pescados y mariscos variados del día, en un amplio horario, envasados al vacío. "Me gustó mucho la sorpresa del premio, no contaba con eso y que te reconozcan lo que haces, pues gusta", asegura la responsable del puesto, Sonia Amor, sobre el galardón por su iniciativa puntera, paralizada ahora para evitar los riesgos de contagio al tocar los clientes la máquina dispensadora.

"No pensé que fuera a funcionar tan bien la máquina, que fuera a tener tanto éxito. Pero es una forma de dar servicio a la gente. Hay muchos clientes que salen tarde de trabajar, como los de la Xunta, que salen a las tres, y dicen que no les gusta coger el pescado en el supermercado, así que van por la tarde a la máquina, porque saben que allí ponemos pescado fresco todos los días", explica la responsable, quien admite que la idea de instalar la máquina dispensadora fue de su marido. "Ponemos un poquito de todo: unas meigas, salmón, merlucita... Tenemos de todo, variado y para todos los públicos: si te apetece marisco, tienes; si quieres pescado menudo, tienes; si quieres merluza, también", explica la propietaria del puesto, que regenta desde principios de los años 90, "en el mercado antiguo, cuando estaba verde". Desde entonces, aprovecharon la jubilación del pescadero que llevaba el puesto anexo al suyo y lo compraron para ampliar espacio. Admite que ahora "es difícil" llenar un puesto tan grande de pescado y detalla que se levanta cada día a las tres de la madrugada para estar como tarde a las cuatro en la lonja y así tener posibilidad de "escoger".

"El proyecto fue hecho como idea de ampliar la pescadería, es una forma de llamar. a la clientela", apunta Amor sobre la iniciativa que se realizó con apoyo del GALP Golfo Ártabro Sur "El proyecto incluyó la instalación de una máquina peladora, una envasadora al vacío y un mostrador, permitiendo agilizar el trabajo", apunta el grupo pesquero. En la entrega del reconocimiento participaron el secretario del GALP, José Garrote; el gerente, Federico López; y la responsable de la pescadería. El distintivo pretende reconocer "la labor de las trabajadoras en la pescadería, así como del GALP en materia de emprendimiento en femenino, creación de empleo e innovación".