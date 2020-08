La Seguridad Social insta a mandar por registro las solicitudes ante la falta de citas

Ante la imposibilidad de los usuarios de concertar una cita en internet o por vía telefónica -en cualquiera de los ocho números habilitados por el ministerio- para acudir a las oficinas de la Seguridad Social, en la ciudad, fuentes del Gobierno recomiendan hacer las solicitudes por registro oficial, es decir, a través de la oficina de la Delegación del Gobierno, del Concello o de la Xunta. Fuentes del Gobierno del Estado aseguran que todas las peticiones son atendidas y tramitadas y que, actualmente, están todas las demandas respondidas, después de que se reforzase el servicio.

Esta versión contrasta con la de los vecinos y entidades que, sin éxito, han intentado ponerse en contacto con las oficinas de la Seguridad Social en la ciudad, ya que, hasta la pregunta de este diario el pasado martes, en ningún lugar se podía ver esta recomendación para ponerse en contacto con los funcionarios y conseguir ser atendidos. Ni los vigilantes que hay en las sedes para controlar el acceso de las personas que cuentan con cita previa ni en la página web se planteaba la opción del registro como la más efectiva para contactar con las oficinas de la Seguridad Social.

El PP instó ayer, tras la publicación de la problemática en este diario, al Gobierno local a ponerse en contacto con la Delegación del Gobierno en Galicia para exigirle "una solución urgente" a la falta de huecos libres en las oficinas de la Seguridad Social.

"Esta situación perjudica gravemente a quienes intentan acceder a prestaciones sociales en un momento en que se necesita toda la ayuda por parte de la Administración", reivindica el Grupo Municipal del Partido Popular.

Y es que, en las oficinas de la Seguridad Social se informa y se tramitan asuntos como las pensiones de viudedad u orfandad o las jubilaciones, entre otros muchos procedimientos. En muchos casos, los usuarios necesitan hablar con los funcionarios, aunque no sea presencialmente, para resolver sus dudas sobre una comunicación que han recibido sobre el cobro de su pensión o sobre los documentos que necesitan para poder solicitar el ingreso de su jubilación procedente del extranjero.

Esta imposibilidad para concertar una cita no es un simple obstáculo burocrático, sino que se traduce en la pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes, ya que, según señalan desde la CIG, si un trabajador pasa de un ERTE a la jubilación y, por alguna razón su solicitud ha sido denegada, aunque sea por un error, no cobra su pensión hasta que el expediente esté cerrado y con el visto bueno, algo que no pueden lograr hasta saber a qué se debe la denegación de la solicitud. El Gobierno recomienda a las personas que estén en esta situación que se pongan en contacto con la Seguridad Social a través de los registros oficiales, para asegurarse de que sus dudas serán resueltas, ya que acudir a las oficinas no es una solución, porque solo dejan entrar a los usuarios que cuentan con cita previa.

El personal que, a diario se enfrenta con esta situación, desde sindicalistas a trabajadores sociales de entidades reclaman más facilidades para comunicarse con la Administración, así como más plantilla para poder desatascar las solicitudes que están en estudio o pendientes de resolución, ya que, en muchos casos, la promesa de que las ayudas se cobrarán con carácter retroactivo no alivia la situación actual de las familias. En esta situación se encuentran, por ejemplo, los demandantes del Ingreso Mínimo Vital, que necesitan esta ayuda para poder hacer frente a sus necesidades básicas de comida y vivienda.