Más superpoblados, más contagiados

La conocida superpoblación del Agra do Orzán, sumada a otros factores socio-económicos como bajos niveles de renta, confluyen en los barrios más afectados de la ciudad por el coronavirus, entre los que se sitúan también O Ventorrillo, Os Mallos y Sagrada Familia. Estas zonas, agrupadas en los distritos 4 y 6, reúnen los menores promedios de ingresos y los porcentajes más altos de personas dependientes de prestaciones por desempleo y de mayores de 65 años

Una elevada densidad de población o bajos niveles de renta son algunos de os factores socioeconómicos que concurren en los barrios con mayor incidencia del coronavirus en el repunte de agosto: Os Mallos, Agra do Orzán, O Ventorrillo y Sagrada Familia, enmarcados en los distritos 4 y 6. La concentración de habitantes del distrito que engloba al Agra do Orzán, As Conchiñas, calle Barcelona, parte de las rondas de Outeiro y de Nelle y avenida de Peruleiro, el 6, es de 58.220 residentes por kilómetro cuadrado, casi el doble que en el distrito 4 —Os Mallos, Vioño, Sagrada Familia, avenida de Arteixo y parte de las rondas de Nelle y de Outeiro—, con 30.246 vecinos por kilómetro cuadrado, cifra que a su vez supone casi el doble los 18.520 habitantes por kilómetro cuadrado del siguiente distrito con mayor densidad de población, el 3, según datos municipales de 2019.

Los niveles de renta marcan también a estos dos distritos. El 6 es el que presenta una menor media de renta por habitante de la ciudad, con 10.451 euros por persona; seguido del distrito 4, con 11.015 euros por habitante de media al mes, de acuerdo a los datos del Atlas Municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE). También en renta por hogar son los peor parados, con 25.522 euros por vivienda el distrito 6 y 25.895 euros por hogar el distrito 4, seguidos de los 30.545 euros por residencia del distrito 2 —Monte Alto, Orillamar, Panaderas, Zalaeta, parte de la plaza de España, Pedro Barrié de la Maza, Adormideras y A Torre.

Estas dos zonas lideran también el listado de las que reúnen un mayor porcentaje de población cuyos ingresos por unidad de consumo se sitúan por debajo de los 5.000 euros. En el distrito 6, un 10,8% de los residentes se encuentran en esta situación y en el 4, un 10,7%, más de dos puntos porcentuales por encima del siguiente, el distrito 8 —As Xubias, A Pasaxe, Santa Gemma, Pedralonga y Eirís—, con un 8,3%.

Los distritos más sacudidos por contagios de Covid-19 son también los que concentran un mayor porcentaje de población cuyos ingresos proceden de prestaciones por desempleo: son un 2,2% en el distrito 6 y un 2,1% en el 4, seguidos del 8, con un 21,7%. También estos dos distritos son los que dan cobijo a más vecinos dependientes de pensiones: un 33,9% en el 6 y un 33,2 en el 4, seguidos por el 28,4 del distrito 7 —Os Castros, Castrillón, Barrio de las Flores, Matogrande, A Gaiteira, O Birloque, Someso y Martinete—. El distrito 4 tiene la mayor media de edad junto con el 3, con 48,1 años, seguidos del 6, con 47,8 años.

Óscar Torrado - Seguridad privada

"Aquí hay muchos bares, vive mucha gente, no es fácil controlarlo"

Óscar Torrado, empleado de seguridad privada y vecino del barrio, achaca el aumento de casos en la zona del Ventorrillo, barrio en el que reside, a la alta densidad de población del lugar. "Hay muchísimos bares, terrazas, vive muchísima gente. No es fácil controlar eso", comenta. Observa que, aunque la mayor parte de la gente hace los deberes en cuanto distanciamiento social y uso de mascarilla, siempre hay quien es más reacio al cumplimiento de esta y de las demás normas a las que la ciudadanía coruñesa está sujeta. "Lo de fumar parece que cuesta más. Es complicado, ¿cómo le explicas a una persona mayor que lo lleva haciendo toda la vida, que de repente ya no puede?", se pregunta.

Mónica Prieto - Hostelera

"Yo limpio y desinfecto, pero no vale de nada si luego hay fiesta y botellón"

"Creo que la gente de esta zona sí tiene miedo y respeto al virus", afirma Mónica Lois, hostelera del Agra do Orzán. Observa, con todo, que hay una excepción al buen comportamiento generalizado que muestran, a su modo de ver, los vecinos del barrio. "La calle Barcelona es un sitio particular. Se vio durante el confinamiento: estaba llena de grupos de gente, tanto jóvenes como mayores, niños solos...", recuerda. Como hostelera, afronta con paciencia y resignación las restricciones que pesan con especial intensidad sobre el gremio en las últimas semanas, pero lamenta que puedan pagar justos por pecadores. "Yo limpio, desinfecto, separo mesas... pero no vale de nada si luego hay botellones y fiestas"

Aurora Lois - Vecina

"La policía no pasa de noche, hay gente en la calle bebiendo y fumando"

Aurora Lois, vecina del Agra do Orzán, no oculta su indignación con respecto al modo en el que están afrontando sus vecinos las restricciones. "Hay locales que tendrían que estar cerrados porque no cumplen", zanja. Considera que, en muchas ocasiones, las autoridades se olvidan del barrio, un hecho que, a su modo de ver, justificaría en cierto modo el aumento de los casos. "La policía no pasa de noche. De día aún los ves, pero de noche no pasan y es cuando hay problema. Ves gente sin mascarilla, bebiendo y fumando en la calle. Como los veo yo, debería verlos la policía", denuncia. Ella, paciente de riesgo, sabe de la importancia de cumplir las normas. "Si me cuido yo, cuido a los demás".

Gemma Blanco - Empleada en librería

"La gente mayor sí que tiene más miedo, es normal, les afecta más"

"Según mi experiencia, no puedo decir que la gente lo haga mal. Entran con mascarilla y piden el gel", observa Gemma Blanco, empleada de una librería del Ventorrillo. Con respecto al porqué de la subida de contagios en la zona, tiene su teoría. "Quizás hay gente sin síntomas que lo tiene y no lo sabe, por eso no va al médico", supone. Lo que sí ha podido apreciar es que, sobre todo, la gente mayor es la que más cuida sus espaldas en un escenario que tiene en la población más añeja a los sujetos más vulnerables "La gente mayor sí que tiene más miedo, eso se nota. Te dicen que mantengas las distancias. Es normal, supongo, les afecta más", asegura.

Fito Vázquez - Guionista

"Me sorprendió lo bien que cumplen los vecinos, pensé que se llevaría peor"

Fito Vázquez reside habitualmente en Madrid. Se encuentra,

actualmente, pasando unos días en el barrio del Agra do Orzán. Desde su llegada, se ha mostrado sorprendido, tanto por el buen comportamiento que ha observado en sus convecinos con respecto a las restricciones, como por los datos que sitúan la zona como la de mayor número de contagiados. "Me ha sorprendido lo bien que cumplen las normas los vecinos, la verdad es que pensé que se llevaría mucho peor", aprecia. Con respecto al aumento de casos, solo se le ocurre una explicación. "Aquí hay mucha gente y mucho movimiento, puede ser por eso que haya más contagios que en otros lugares", propone.