La Xunta mantiene las restricciones para la ciudad y la comarca sin limitar la movilidad

Vecinos con mascarilla, ayer, en el Agra do Orzán. // Víctor Echave

La Xunta prorroga las restricciones ya vigentes para frenar los contagios por coronavirus en la ciudad y la comarca de A Coruña. El Gobierno gallego descarta por ahora restringir la movilidad en el área metropolitana. La orden con la revisión prevista de las restricciones, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), incluye tres modificaciones respecto a las limitaciones en vigor: incide en que los clientes de los locales de hostelería deben consumir solo en mesas de hasta diez personas y guardar distancia interpersonal también entre ellos, y no solo con otros grupos de clientes. Además, adelanta media hora la hora límite de acceso a los establecimientos hosteleros, que se fija en las 00.00 horas, y mantiene las 1.00 horas para el cierre total.

Los barrios de la ciudad con más afectados por el coronavirus son Agra do Orzán, O Ventorrillo, Sagrada Familia y Os Mallos. En la comarca, las zonas con más seguimientos son O Burgo, O Temple, Perillo, Santa Cristina, Mera, Santa Cruz y Meicende.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció un cribado masivo en la ciudad y el área en su comparecencia de ayer para anunciar la prórroga de las medidas que comenzaron a aplicarse el pasado 8 de agosto. Feijóo aseguró que la incidencia acumulada en la ciudad y la comarca ha descendido en los tres últimos días, pero advirtió de que, mientras que "la situación epidemiológica de Galicia, de momento, es buena, la situación epidemiológica del área sanitaria de A Coruña es mala" y "muy preocupante". El presidente gallego hizo hincapié en la importancia de cumplir las restricciones vigentes y avisó: "Si nos vemos obligados a tener que confinar ciudades o comarcas unos días, el problema no será si podemos ir a la playa o no, el problema será que puede haber territorios en Galicia con movilidad reducida, con movilidad cerrada. Y si no acertamos, puede haber confinamientos en Galicia en las próximas semanas o en los próximos meses".

"No podemos minusvalorar el riesgo enorme en el que estamos. Espero que no tengan que volver a ver cajas de madera para darse cuenta de que el virus sigue ahí", aseveró. Apuntó que los jóvenes son el colectivo más problemático en la difusión del virus e hizo un llamamiento a la responsabilidad y el cumplimiento de las medidas en el área coruñesa: "Las cosas todavía no están bien. En los últimos tres días parece que están evolucionando un poco mejor, dentro de la gravedad de la situación, y pedimos a las autoridades locales y del Gobierno central que nos sigan ayudando para implementar las medidas que están en vigor desde hace 14 días de forma ininterrumpida".

Feijóo aseguró, tras reunirse con el comité clínico, que no existe constancia de transmisión de los casos de A Coruña y su comarca a otros puntos de la provincia o de Galicia. Mañana se revisarán las medidas y podrían recrudecerse, aunque Feijóo abogó por el cumplimiento estricto de las vigentes más que dictar alguna medida adicional.

Tras la reunión telemática en que la Xunta comunicó a los ayuntamientos de A Coruña y su área la prórroga de las medidas, el Concello coruñés aseguró que seguirá "velando por el cumplimiento de esas medidas, tal y como viene haciendo desde el inicio de la pandemia con absoluta lealtad institucional tanto con el Gobierno central como con la Xunta". "Todas las administraciones a las que representamos mantenemos un objetivo común: controlar la pandemia y salvaguardar y velar por la seguridad de nuestras ciudadanas y ciudadanos", aseguró la alcaldesa, Inés Rey, en un comunicado.