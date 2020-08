Atasco en el mercado de pisos para estudiantes por el retraso en los trámites y la falta de oferta

Más tarde que otros años y con el mercado saturado. Así inician este año la búsqueda de piso para el próximo curso en la ciudad los estudiantes universitarios. Marcados por un anómalo fin del curso pasado debido a la pandemia y el retraso en la realización de las pruebas y de la selección de facultades y con dudas todavía sobre si sus clases serán o no presenciales, los jóvenes buscan viviendas en una ciudad con una escasa oferta para alquilar en general, aseguran responsables del sector. El encarecimiento de los pisos en los últimos años dificulta aún más la tarea

El mercado de pisos destinados a estudiantes sufre este verano un atasco derivado de la pandemia. El retraso en la realización de las pruebas Abau (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade) y, por tanto, en la publicación de las notas y la elección de carrera universitaria; además de las anomalías en la recta final del curso pasado y de la tardanza por parte de las Administraciones públicas en notificar cuándo empezará el curso y si será o no presencial han provocado que se demore hasta este mes la selección de vivienda compartida para el próximo año académico, mientras que en los últimos ejercicios, la mayor parte de los universitarios dejaba su vivienda escogida antes de terminar julio. Al retraso en la búsqueda de vivienda, se suma la escasa oferta existente este año, aseguran responsables del sector inmobiliario.

"Entre los estudiantes hay mucha incertidumbre porque aún no saben cuándo van a empezar el curso ni cómo. Lo normal era que a finales de junio o en julio, cuando sabían las notas de corte y elegían carrera, ya alquilaran piso. Y lo están haciendo aún ahora", asegura el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias. "Este año va todo mucho más retrasado y, hasta que sepan cómo va a ser el curso, la gente espera. Me imagino que luego habrá overbooking", afirma Iglesias, quien apunta también a la "coyuntura económica de las familias, que ya el curso pasado pagaron por pisos en los que los estudiantes no estaban y no quieren volver a pagar para nada" hasta saber si el curso será presencial.

El presidente de Fegein asegura que por ahora no se registra una gran demanda de pisos para estudiantes debido a que muchos están a la espera y que "se están alquilando algunos sin mucho problema", mientras que responsables de inmobiliarias de la ciudad afirman que en las últimas semanas sí se ha registrado un notable incremento de llamadas por este tipo de viviendas. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Herminio Carballido, asegura de hecho que la ciudad presenta una escasa oferta de viviendas en alquiler en estos momentos. "Está todo alquilado. No creo que encuentren pisos. Quedan pocos y de 1.000 euros, que es mucho dinero para estudiantes. Es algo anormal. Pensábamos que iba a bajar la demanda con la situación de inseguridad de los empleos y de pandemia que hay, pero lo que ha sucedido es contrapuesto, una cosa que no tiene sentido", asegura Carballido. Aclara que se refiere a viviendas habituales, no a pisos de alquiler turístico, cuya demanda, afirma el presidente de Fegein, "ha aumentado", salvo el bache registrado en las últimas semanas por los rebrotes en A Coruña y su área metropolitana.

Matogrande, Cuatro Caminos, toda la zona del centro y calle de la Torre y Avenida de Hércules son las zonas de la ciudad más saturadas, donde resulta más difícil encontrar un piso de alquiler, asegura Carballido. La Sagrada Familia es el barrio con menor demanda y las zonas de Os Mallos, que hace años "funcionaba muy bien", y de Os Castros son las que presentan más posibilidades de encontrar pisos disponibles para alquilar, afirma.

"Recibimos mil llamadas para estudiantes, están llamando como locos estas últimas semanas", afirma el administrador de Inmobiliaria Atlántica, Javier Conde, pese a que, aclara, su empresa no trabaja inmuebles enfocados a este público. "Cada vez que cojo una llamada es para estudiantes", sostiene Conde y coincide con Carballido en la afección de la saturación del mercado: "En A Coruña ahora mismo está complicado alquilar prácticamente de todo, y para estudiantes todavía más".

La misma situación observa la responsable de la inmobiliaria Urbeko, Belén Pita. "Pisos de estudiantes este año hay bastante demanda y no ha habido mucha oferta, porque los chicos que estaban el año pasado se quedaron en los mismos pisos y no hubo cambio", asegura. "Hay bastante demanda en pisos de estudiantes, igual que otros años. Pensé que a lo mejor no iba a haber tanta por el tema del Covid-19 y que los estudiantes no iban a venir en previsión de si iban a tener clases a distancia o no, pero es igual que otros años. Se retrasó todo un poco", concluye Pita.