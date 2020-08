Viñetas contra el virus y el mal tiempo

Existir es resistir. Lo saben los libreros, las pequeñas editoriales y, en general, todos los integrantes del gremio del cómic que luchan, año tras año, por visibilizar las virtudes de un género maravilloso no siempre debidamente reconocido. Este año, si cabe, esa resistencia es todavía más digna de admirar. Las casetas de editoriales y librerías que componen la ya tradicional Rúa da BD que cada año el festival Viñetas desde o Atlántico instala frente al Kiosko Alfonso, se han enfrentado en su 23º edición a un reto mayor.

Les ha tocado una semana de inclemencias meteorológicas, conformarse con encajar entre las lindes de un recinto vallado para prevenir aglomeraciones y una muestra limitada de autores presentes en firmas comparado con años anteriores. Todo es nada si sirve para poner coto al virus que nos acompaña desde hace ocho meses. "Estar aquí ya es un pequeño triunfo", asegura Xaime Lis, de Kómic Librería. Libreros y propietarios de tiendas han echado de menos, este año, a muchos de sus habituales al otro lado del mostrador, venidos algunos de otras latitudes y que este año prefirieron no acudir a la cita por lo que pudiera pasar. "Teníamos clientes de Alemania, de Francia, que venían todos los años y ya nos conocían. Este año no los hemos visto", comenta uno de los libreros.

El mal tiempo que caracterizó los inicios de la semana tampoco ayudó mucho a remontar una edición que se preveía, de inicio, complicada. La feria llegó ayer a su ecuador con ventas modestas, aunque nada mina el optimismo de los presentes, que ven en el fin de semana, para el que se esperan temperaturas más amables, la oportunidad de remontar.

A la ya de por sí variada oferta de las casetas, se unen hoy y mañana una serie de atracciones a mayores. Los tres autores invitados a la edición de este año estarán ofreciendo sus charlas y firmas tanto en el interior del Kiosko Alfonso como en su carpa exterior. Será Xulia Vicente, ilustradora gallega, la encargada de impartir su conferencia hoy a las 19.30 ante un aforo máximo de 18 personas, que podrán recoger su invitación media hora antes de su inicio en el Kiosko. Los otros dos autores, Antonio Ferrer y Enrique Vegas, harán lo propio mañana, con idéntico procedimiento, a las 18.15 y 19.30 horas respectivamente. Las firmas de ejemplares, por su parte, se celebrarán mañana en la explanada de Méndez Núñez entre las 12.00 y las 13.30 horas.



Saúl Rodríguez - Hokuto Cómics

"El manga 'Dr. Stone,' además de batallas, habla de ciencia"

Saúl Rodríguez trae, desde Valladolid, una pequeña muestra del producto que se dispensa tras el mostrador de Hokuto Cómics. El manga, en primera línea, es el género estrella de su caseta. Como no podría ser de otro modo, el cómic japonés es el elegido para su recomendación, pero en una de sus modalidades más particulares. Saúl Rodríguez escoge Dr Stone, una serie que se aleja de los códigos habituales de la acción y se adentra en el mundo de la ciencia como hilo conductor. "Nos ha parecido muy original. Además de peleas y batallas, habla de ciencia. Cuenta la historia de un científico que se ha quedado petrificado y despierta en un mundo primitivo. Su objetivo es recuperar toda la tecnología que tenía, pero con los recursos que hay en ese mundo", explica Saúl Rodríguez.

Antón Varela - Librería Fiandón

"Mortadelo es un clásico que los niños todavía pueden redescubrir"

Antón Varela, de librería Fiandón, lo tiene claro. Para él, la mejor recomendación siempre serán los clásicos que llenan, desde hace años, las estanterías de niños y mayores. Los Superhumor de Mortadelo nunca pasan de moda: una verdad refrendada año tras año en cada edición de la feria. "Es un clásico para todas las edades, que los niños todavía pueden redescubrir", considera. Es un género por el que, asegura, no pasan los años, ya que se vende igual o mejor que el primer día. Su clientela, ojo, no se compone únicamente de nostálgicos. "Pasó un niño de tres años por aquí el otro día, y al primero al que reconoció fue a Mortadelo", añade. El único problema para su venta, el obvio. "Todo el mundo los tiene. Los Superhumor están en todas las casas. Si no fuera así, aun se vendería más".



Xabier Pena - Demo editorial

"A Consulta' trata o asasinato de Santi Brouard, ligado á esquerda"

A proposta de Xabier Pena, de Demo Editorial, pasa por tomar partido politicamente e enfrontarse ás historias máis alá do mero entretemento. "Recomendo A Consulta, que trata o tema do asasinato de Santi Brouard na súa consulta de Bilbao por orde de dos corpos de Seguridade do Estado. Estaba estreitamente vinculado a grupos de esquerda, e non tiña que morrer. En vistas dos temas que están a emerxer nos nosos días, como os xuízos a Billy el Niño, é unha cuestión de actualidade", explica o libreiro Xabier Pena.

Con respecto ao resto das novidades da editora, o libreiro recomenda Grandarroiba, que traslada a acción ao rural galego, ou a biografía do escritor homenaxeado nesta edición do Día das Letras Galegas, Ricardo Carvalho Calero, Coraçom de Terra, escrita en galaico-portugués.

Aurora Paz - Random House

"'La Casta de los Metabarones' es una 'space opera' muy épica"

Aurora Paz, responsable de la caseta de la editorial Random House, tiene el corazón dividido entre la más que diversa propuesta literaria de la firma. Se decanta, al final, por la ciencia ficción y la historia, y escoge dos obras de dispar naturaleza. Por un lado, aconseja la lectura de La Casta de los Metabarones, "que tiene un dibujo impresionante de Juan Giménez, es una space opera muy épica y muy ochentera". Por otro lado, entre la novela gráfica histórico-bélica escoge como su predilecta El Árabe del futuro. "Cuenta la historia del hijo de una mujer francesa y un hombre sirio. El autor cuenta su infancia en los años ochenta, vive en la línea de Gadafi. Ves el choque cultural", comenta. Sin embargo, le cuesta no decidirse, entre sus favoritos, por más títulos. "Aquí tenemos de todo, literatura clásica, cómic intimista, hasta Harry Potter".

Roberto San Miguel - Alita Cómics

"El ala rota' es un libro triste pero maravilloso, da gusto leerlo"

Roberto San Miguel, de Alita Cómics, no lo duda: su recomendación, El ala rota, oscila entre lo bello y lo crudo. Triste, pero imprescindible. "Es el Premio Nacional de Cómic. El autor cuenta la historia de su madre. No se da cuenta de todo lo que tuvo que sufrir para sacar adelante a su familia hasta que ha muerto. Es un libro maravilloso, triste; pero da gusto leerlo", relata. No es la primera vez que el autor, Antonio Altarriba, publica novelas gráficas basadas en su propia experiencia familiar. "En otro de sus libros, El arte de volar, contaba la vida de su padre, de cómo tiró para adelante toda su vida y finalmente se suicida", explica Roberto San Miguel.

Aunque este año las novedades que trae la caseta de Alita Cómics no son tantas como en ediciones pasadas, sí hay alguna obra que destaca entre las demás. "El pacto del letargo, de Miguelanxo Prado, tenía que salir más tarde, pero la tenemos a la venta en la feria en exclusiva", añade.

Rafaella Vesevo - Astiberri Ediciones

"La Cantina de Medianoche' da una visión diferente de Japón"

La cantina de Medianoche es la serie que elige Rafaella Vesevo, de Astiberri Ediciones, como recomendación para lectores y curiosos. "Es algo distinto. Trata de una cantina en Japón que solo trabaja de noche. Allí va gente muy diferente, solo sirven un plato, la gente llega y cuenta sus historias, charlan... es una visión un poquillo diferente de Japón, aunque muy típica al mismo tiempo", explica ella. De entre el resto de volúmenes, en Astiberri Ediciones destacan especialmente, para lectores más avezados, el tomo Doctor Uriel, una edición integral de una trilogía sobre las memorias de un médico de la Guerra Civil, "otra historia más de la guerra, pero también una historia diferente, necesaria para recordar un episodio que no deberíamos olvidar jamás". Su autor, el historietista Sento Llobel, yerno de Uriel, publica la obra ochenta años después para evitar que la historia del doctor caiga en el olvido.

Xaime Lis - Kómic Librería

"Aleida II ten ese compoñente de aventuras e de contexto histórico"

A recomendación de Xaime Lis, da compostelana Kómic Librería, ten nome de muller: Aleida II, Cruzada. A historia da rapaza aventureira do século XII á que o bispo de Santiago lle encomenda a misión de recuperar as reliquias roubadas da Catedral volta ás librarías para encher o oco existente no xénero infantil e xuvenil en galego. "Ata hai pouco, non había moito onde escoller na banda deseñada galega para público infantil e xuvenil. Aleida ten ese compoñente de aventuras, de contexto histórico", explica. Entre as súas predilectas alén desta, o libreiro escolle Miles en París, que retrata a andaina parisina do mítico trompetista de jazz nos seus inicios. "É unha obra tremenda, feita con moitísimo agarimo", engade. Xa no terreo da cultura clásica, aconsella a lectura de La Cólera, emprazada no asedio de Troya narrado na Ilíada.

Fernando López - El baúl de los recuerdos

"El dibujo y los guiones de Osamu Tezuca son magníficos"

Fernando López, de el Baúl de los recuerdos, no duda en dejarse sorprender por las novedades que la feria del cómic trae cada año. En su caso, el gran descubrimiento ha sido la serie de manga MW, de Osamu Tezuka. "Es un autor japonés que lleva mucho tiempo. Su dibujo, sus guiones, todo, son magníficos. Lo aconsejo mucho", asegura. No obstante, sus obras predilectas se encuentran en el extremo opuesto del género nipón. "Estos días he estado leyendo las primera obras de Miguelanxo Prado. Se ve que en los años ochenta ya tenía una mano y un estilo propios", asegura. Fuera de nuestras fronteras, en el terreno de la historieta nacional, Fernando López tira de clásicos atemporales para todas las edades. "Sigo recomendando a Superlópez, de Jan, tiene un humor muy irónico. Luego Martínez el Facha trata temas de actualidad, crítico como pocos sin faltar al respeto".