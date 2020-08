"Yo siempre digo que mi público son niños de 0 a 100 años"

El estilo de Enrique Vegas es reconocible por sus personajes particulares, los cabezones, protagonistas de adaptaciones para niños de las series y películas más conocidas: Cabezón Jones, Juego de Cabezones... Presenta, en esta edición de Viñetas, su última propuesta, El Cabezoniano.

Su obra llama la atención a niños y mayores. ¿Cómo se le ocurre retorcer las series y películas más conocidas e idear a sus cabezones?

Sale de una manera muy natural. Yo siempre había dibujado un estilo más realista, lo que todo el mundo aprende cuando empieza a dibujar, superhéroes, gente más pegada a la realidad. Entré a dibujar a un estudio de animación donde hacíamos personajes más caricaturescos. Poco a poco empecé a trabajar otro estilo. Me di cuenta de que cuando iba a cualquier editor, lo que le llamaba realmente la atención eran los cabezones, era lo que era distinto, lo novedoso en ese momento. Disfruto mucho este tipo de dibujo, me relaja.

Tras más de veinte cabezones, ¿se considera autor infantil y juvenil?

Yo siempre digo que mi público son los niños de 0 a 100 años. Muchos de mis lectores son adultos que ahora introducen a sus niños en el mundo del cómic y la lectura a través de mis obras, y eso me deja anonadado. Me alegra mucho el haber perdurado: no es llegar, sino mantenerse. Una vez puedes acertar con la clave, pero cuando llevas tanto tiempo, piensas que algo habrás hecho bien.

Los autores infantiles y juveniles tienen el reto de formar a los lectores de cómic del futuro.

Sí, todos hemos empezado a leer cómics con lo que nos han dado en casa. Ese proceso hay que hacerlo, de una forma u otra. Si mi misión es introducir a las nuevas generaciones en el hecho de que se acostumbren a tener un cómic en la mano, yo encantado de contribuir en lo que sea.

Viñetas 2020 salda esa cuenta pendiente con los niños. ¿Sigue existiendo cierto prejuicio o desprecio a los autores juveniles o infantiles?

Sí. No es que se le de la espalda, es que somos el hermano pequeño o el primo tonto. No es que estemos mal o bien considerados, es que no tenemos premios o salones que tiene la novela gráfica. Es que si la edad media del lector son 30, este señor empezó a leer con algo. Ha habido un momento en el que el tramo de 8 a 15 estaba abandonado. Ahora, afortunadamente, cada vez más, se han dado cuenta de que tenemos algo que decir y algo que enseñar. Yo no me considero para nada así, estoy encantado con mi público y con los que me leen.

En realidad, escribir o dibujar para niños es todavía más complicado. No les vale cualquier cosa.

Sí, exacto. En una firma para niños, si algo no les gusta, te lo va a decir. No tienen todavía esa habilidad social de no decirte 'esto no me gusta'. Te lo dicen. Los mayores, lógicamente, tenemos nuestras habilidades sociales y la capacidad de decirlo de otra manera. Un niño no, directamente se lanza y te crucifica, si hace falta. Yo lo acepto, es el pan nuestro de cada día. No tenemos nada que nos vaya a evitar la crítica. En este caso, la crítica más feroz la pueden hacer los pequeños. Yo encantado, me parece que es súper sano no escuchar siempre alabanzas.

Cuando uno lleva tantos años dibujando, observa cómo van evolucionando los usos y costumbres. Lo que en su momento hacía gracia, ahora puede no entenderse. ¿Cómo ha evolucionado el consumidor en este sentido?

Lo de fumar, por ejemplo. Hace años, unos amigos estadounidenses llegaron de vacaciones con sus hijos de cinco años. Ellos veían a alguien fumando y señalaban y preguntaban, ¿qué está haciendo? Ya no tenían esa consciencia. No digo que estemos en ese punto, pero a un crío ya no le resulta natural ver a alguien de su entorno fumar. En algunos sí, claro, pero hay cosas que ya no son naturales. Ves películas de hace 20 años y hay cosas que te chocan muchísimo: alguien que se mete con el aspecto físico de otro... ahora es impensable. Es bueno el hecho de ver cómo un niño de ahora trata temas de forma más natural que hace años.