Una vecina de Palavea denuncia amenazas de muerte por parte de los 'ocupas' del barrio

Amenazas de muerte, ataques con pintura, insultos e, incluso, agresiones físicas. Es el día a día que denuncia vivir Ángeles Bouzas, vecina de Palavea que vive en una lucha constante contra una familia que ocupa ilegalmente una vivienda del barrio. La residente, que llegó a denunciar una paliza por parte de sus convecinos, se desplazó ayer al cuartel de Lonzas para notificar un nuevo incidente. "Hoy a las 8.00 de la mañana [por ayer] se pusieron a gritar mi nombre, que saliera, que me iban a quemar la casa, que me iban a matar", relata ella.

El motivo de la disputa parece ser un incendio en el portal de los ocupantes, cuya autoría estos achacan a la vecina denunciante. "Me culpan a mí de todo lo que les pasa", comenta. La afectada denuncia, además, que los mismos vecinos rociaron la fachada de su casa con pintura, y que no es la primera vez que es víctima de un ataque de esas características. "Me han tirado ya otro tipo de líquidos, pero la respuesta siempre es que los limpie con agua o detergente", relata Ángeles Bouzas, que dice haber perdido la cuenta de las múltiples denuncias que ha interpuesto contra sus vecinos.