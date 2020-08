La Xunta se plantea restricciones en el transporte público, pero no prevé limitar la movilidad privada

La Consellería de Sanidade comunicó ayer a los alcaldes de los concellos de la comarca de A Coruña que una de las medidas que estudia si el número de contagiados de Covid-19 no desciende en los próximos días es la implantación de restricciones que se aplicarían en el ámbito del transporte público, aunque no las llegó a concretar. Esta fue una de las cuestiones que se trató en la reunión con los regidores tras evaluar la evolución de los positivos con los especialista sanitarios. En cuanto a posibles limitaciones de la movilidad privada, la Xunta por ahora no prevé aplicarlas. El lunes se volverá a reunir el comité clínico para analizar la situación.

La decisión sobre si se aplicarán medidas en el transporte público llegará tras conocerse los datos de contagios de este fin de semana, según informó ayer el Ejecutivo autonómico a los regidores. Por el momento no hay más restricciones encima de la mesa que se hayan transmitido a los concellos.

En cuanto al número de contagiados, A Coruña es el más afectado con 748 casos, y el segundo es Arteixo, con 67. Culleredo tiene 50, Oleiros 39, Cambre 23, Sada 9 Carral 6, Bergondo 4 y Abegondo cuenta con 2.

Alcaldes del área coruñesa han pedido a los vecinos que cumplan las limitaciones vigentes para lograr reducir el número de afectados por esta enfermedad. La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, explicó que les informaron de que el incremento "sigue siendo progresivo" y pide que no se formen grupos de más diez personas, tanto en espacios privados como públicos. "Es muy importante seguir estas medidas para ayudas a aplanar la curva de contagios", afirmó.

Fuentes municipales de Cambre han confirmado que en el encuentro de este viernes se le trasladó que la Consellería de Sanidade "está a expensas de ver si toma restricciones adicionales o no". Este municipio cuenta en estos momentos con 23 casos positivos y 59 contactos que se están analizando. Arteixo recuerda que las bares continúan con un 50% de aforo y que el consumo está prohibido en la barra del establecimiento.

En A Coruña, el Concello tuvo que cerrar ayer el centro sociocultural Ágora, en O Ventorrillo, por un positivo en una profesora de uno de los campamentos municipales. A lo largo de la jornada, se procedió a desinfectar las instalaciones, que podrán volver a abrir la semana que viene.

Según relatan fuentes municipales, una tutora del campamento de música se empezó a encontrar mal el pasado lunes, por lo que se suspendió la actividad el martes y miércoles y la afectada se quedó en cuarentena. Tras una PCR no concluyente, el programa se retomó el jueves, con un educador diferente (la profesora lleva en casa desde el lunes) y la asistencia de pocos niños. Una segunda prueba realizada el miércoles dio positivo en la jornada de hoy, señalan las mismas fuentes, por lo que se cerraron las instalaciones y el Sergas se ha hecho cargo de los exámenes a posibles contactos, diez adultos y diez menores. El campamento finalizaba el próximo viernes.

El centro del Ágora atiende a los vecinos de la zona de la ciudad en la que el coronavirus tiene más incidencia. Se trata de Os Mallos, Agra do Orzán, O Ventorrillo y Sagrada Familia, que son los barrios más poblados.