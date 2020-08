Condenado por enviar a su mujer cuatro mensajes pese a tener orden de alejamiento

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de nueve meses de prisión a un hombre por quebrantar las medidas cautelares de alejamiento de su mujer, a la que le remitió tres mensajes SMS el mismo día y otro día un mensaje de voz en el que le decía: "Sí, te quiero, te quiero, joder".

El tribunal ha desestimado el recurso de la defensa que expuso que ese audio iba dirigido a su hija y, por error, fue a parar al teléfono de la mujer. Para el tribunal la intención de enviar los mensajes a su hija y no a su ex mujer es incompatible con que mandara tres mensajes el mismo día a un número equivocado, y posteriormente enviara un mensaje de voz que no podía ir dirigido a la hija a la que nunca trató a su hija con esas expresiones.