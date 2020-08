Policías locales denuncian falta de medidas tras comunicar un compañero su positivo

La Asociación Profesional de la Policía Local se queja de que el Concello no ha puesto medidas de seguridad después de que uno de sus compañeros comunicase su positivo el fin de semana del 15 y 16 de agosto. El presidente de la asociación, Manuel Freire, asegura que el Concello no se puso en contacto con los agentes que utilizan la misma sala que el policía infectado, que no realizó una desinfección a fondo de las instalaciones y que tampoco puso en cuarentena a los agentes que dieron el relevo a este compañero cuando todavía no sabía que era positivo en coronavirus.

Según explica Freire, el agente trabajó en la sala del 092 en el turno de noche el miércoles y el jueves y que el viernes, al despertarse, se encontró mal. Su mujer también tenía síntomas, así que, tanto a ella como a su hija se les realizaron las pruebas, que dieron positivo. El sábado, el agente comunicó a sus compañeros la situación y que él tenía síntomas, por lo que también le realizarían las pruebas.

Freire explica que se enteraron del positivo de su compañero porque él se lo notificó el domingo, pero que no lo hicieron sus superiores ni les dijeron cómo tenían que proceder. Denuncia también que, a la sala en la que trabaja este policía no acudió ningún equipo especializado de desinfección, sino que las instalaciones fueron limpiadas por la misma persona de siempre.

Esta versión contrasta con la del Concello, que asegura que se puso en marcha el protocolo y que se realizaron dos desinfecciones tras conocer el positivo de este agente del 092. "Tendrían que habernos dicho, por lo menos, que extremásemos las precauciones, porque ese compañero estuvo en la sala diez horas dos días. Compartimos servicios, vestuario, impresora... Y es un sitio que no está bien ventilado", explica Freire. En situaciones normales, según comenta, en este espacio trabajan sin guantes, pero, si tienen la certeza de que hay un alto riesgo de contagio, se los hubiesen puesto. Sobre las razones para no poner en cuarentena o pedirle una prueba a los agentes que le habían dado el relevo al agente infectado, el Concello explica que las autoridades sanitarias no recomendaron esas medidas, ya que no habían estado en contacto directo con él, aunque utilizasen el mismo habitáculo para trabajar.

La Asociación Profesional de la Policía Local se queja también de que desde el mes de junio no tienen ya un punto de desinfección en sus instalaciones, como sí lo tenían durante el estado de alarma, y que hay treinta agentes de prácticas que cambian de compañero cada día, lo que aumenta el riesgo de contagio.