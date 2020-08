La Policía Local evitó la ocupación de dos viviendas a petición de los vecinos el sábado

La Policía Local ha evitado la ocupación de dos viviendas con varias dotaciones, que fueron requeridas por los vecinos, según la información trasladada por el Ayuntamiento. Las actuaciones se produjeron este sábado.

La primera se produjo en un inmueble de la avenida de A Pasaxe, después de que los dueños de la vivienda solicitaran la ayuda de los agentes. Los okupas causaron distintos daños en la propiedad y se instalaron en ella, además de proferir diversas amenazas, según traslada el Concello Dado el poco tiempo que transcurrió desde la ocupación, los agentes entraron por la fuerza y les requirieron para que abandonasen el lugar, además de impedirles su vuelta. Las personas que intentaron ocupar la vivienda son las mismas que fueron desalojadas el pasado 20 de julio de otra casa, situada en Perillo. Los ocupantes de la casa situada en el concello oleirense habían accedido a ella el pasado mes de junio. Tras una orden judicial que les obligaba a dejar la casa, el pasado viernes se produjo un desalojo pacífico de los inmuebles anexos que ocupaban.

La segunda intervención de la Policía Local este sábado se registró en un piso de la calle Colombia, de propiedad municipal y en el que vivía hasta poco una mujer, fallecida recientemente. De acuerdo con lo relatado por los vecinos, el joven que la había ocupado entraba y salía por una ventana, ya que la entrada no presentaba señales de haber sido forzada. Tras ser localizado, manifestó que no se había apropiado de nada. Los agentes confirmaron que no había signos de violencia. También solicitaron el apoyo de los bomberos para cerrar la ventana.