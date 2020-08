La Torre reabre hoy tras descartar Turismo el riesgo de contagio

La Torre de Hércules reabrirá hoy sus puertas, tras permanecer ayer cerrada al público después de conocerse que un trabajador de una empresa que presta servicio en el faro había dado positivo por Covid-19. El Consorcio de Turismo asegura que la reapertura se produce después de descartar que exista riesgo de contagio.

Turismo aclara que la aparición de los síntomas se presentó cuatro días después del último servicio del trabajador en la Torre y que éste no mantuvo contacto con otros empleados del monumento en los días previos, por lo que "no se considera contacto estricto", de modo que no resultó necesaria finalmente la desinfección extraordinaria que se había anunciado. Apunta que, de todos modos, los protocolos incluyen la "desinfección constante de las zonas por las que pasan los visitantes, por lo que no hay ningún riesgo de contagio en este sentido", asegura.