"El día que haya un rebrote de verdad se van a quedar sin la mitad de la policía"

Los policías locales reclaman al Concello más medidas para evitar contagios después de que se detectase un caso sin que se informase a la plantilla. Así lo asegura el presidente de la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña, Manuel Freire, que lleva en el cuerpo desde hace 28 años.

¿Cómo desarrollan los agentes de la Policía Local su trabajo durante esta pandemia?

Durante la pandemia cambiamos el sistema de trabajo, tardó en cambiarse. Lo que se hizo fue dividir a la gente en cuatro grupos estancos, de manera que no nos juntáramos y yendo siempre con la misma patrulla. Esto duró hasta el 15 de junio. Hasta ese momento digamos que se hizo bastante bien.

¿Y a partir del 15 de junio?

A partir del 15 de junio fue cuando empezamos a detectar una relajación y una dejadez total. A partir de ahí se volvió a los turnos normales. Por desgracia, fue ahí cuando desaparecieron los puntos de desinfección. Lo que vimos es que parecía que ya había pasado todo y ya no existía el virus. Lo terrible es que vemos que ahora que esto va cada vez va a peor y esas medidas siguen funcionando como a partir del 15 de junio. Seguimos sin los puntos de desinfección después de haberlo denunciado por registro y haberlo hablado con el Gobierno municipal y con jefatura. Seguimos igual y esto cada vez va a peor. Ahora se dan circunstancias que a veces un compañero en una semana puede llegar a estar con cuatro compañeros distintos. Nos parece que la situación no es la más adecuada.

Hace poco tuvieron el caso de un compañero que se contagió.

Tuvimos el caso este último de un compañero que estaba en la sala y que para nuestra sorpresa nos enteramos cuatro días más tarde. No informaron a los compañeros que entraban de servicio el domingo y el lunes. Al final se enteraron por esa persona que iba a hacer la desinfección de la sala, que al final no deja de ser una persona de la empresa de limpieza que ya limpia habitualmente eso y lo que hizo ese día fue limpiar un poquito más. Esas son las desinfecciones que vende el Ayuntamiento. Y aún encima los compañeros se enteraron por ella, que le habían mandado limpiar un poquito mejor porque parecía que había un positivo. Nos parece una falta de respeto y humanidad hacia los compañeros. Sabiendo eso, hubieran extremado las precauciones en la sala, que es un sitio en el que se tocan radios, monitores, radios, impresoras? Estamos bastante enfadados con esto.

¿Por qué cree que no se informó de lo ocurrido?

Es una buena pregunta. Parece que dentro de la policía no se le quiere dar la misma importancia. No sé si por miedo de si hay que tomar medidas más restrictivas a la hora de aislar a más gente o grupos enteros en caso de que haya un positivo, que es lo que hace en la vida normal. No sé si es también por ser un servicio de primera necesidad, que a lo mejor no quieren quedarse sin policías. A los policías hay que protegerlos, porque si estos rebrotes van a más y el día que haya un rebrote de verdad en la policía se van a quedar sin la mitad de la policía. Nos hicieron test serológicos. Esos test ya estaban programados con la Xunta desde hace un mes.

¿El Ayuntamiento no hizo pruebas a raíz del contagiado?

Alguna prueba de PCR específica precisamente por ese contagiado o gente que trabajara en la sale no se le hizo a nadie. Los que ya habían hecho el test serológico ya lo habían hecho, con lo cual no volvieron a hacer otra prueba. Y los que no lo habían hecho, fueron a hacerlo porque ya lo tenían programado, no porque hubiera ese positivo. Incluso valoramos desde la asociación algún modo de que los policías pudieran hacer las PCR en conjunto, pero de manera privada, porque con el Ayuntamiento no había manera.

¿Se plantearon hacer las pruebas de manera privada?

Pagarlo desde la propia asociación. Veíamos que no había manera con el Ayuntamiento. Insistíamos, pero le quitaban importancia, que las PCR no eran fiables. Ponían pegas. Las pruebas serológicas son buenas para detectar anticuerpos, pero a la hora de detectar positivos, hablando con sanitarios, tienen un porcentaje de un 50 y 60%. Y los PCR de un 80% o 90%. ¿Por qué no se nos hacen PCR? De hecho, no sabemos de ningún compañero que haya dado positivo en las serológicas. Ya solo por porcentaje y teniendo en cuenta que somos casi 300 y hemos estado trabajando toda la pandemia.

¿El cuartel de Orillamar está preparado para cumplir con las medidas de seguridad del Covid?

En el 90% del cuartel es prácticamente imposible guardar las medidas de seguridad. No hay un mínimo espacio entre taquilla y taquilla. Dependiendo del turno, pueden estar cambiándose 10 o 15 personas en nada, en seis metros cuadrados. El cuartel es el que hay, el edificio tienen un montón de años. El gimnasio ya es un gimnasio ridículo. Eso ya se cerró según empezó esto de la pandemia. Lo que vemos es que en ese gimnasio para los compañeros nuevos, como ya no hay espacio en el cuartel, les metieron dos taquillas. Dos compañeros se cambian en un sitio sin baño ni ducha ni nada. Tienen que cambiarse allí todos los días. Al lado tienen 10 o 15 sillas apiladas de las viejas que cogen polvo. Si quieren ducharse tendrían que ir a otro vestuario.

¿Cree que ahora la gente respeta más las restricciones o todavía hay muchos que las ignoran?

La gente está cumpliendo bastante. Evidentemente, la gente joven es a lo que más cuesta meter en vereda. Estamos poniendo denuncias, pero la gente se está concienciando.