Nuevo concierto de la Banda para emitir en redes

| La Banda de Música Municipal de A Coruña ofreció ayer por la tarde otro concierto sin público en el Palacio de la Ópera, que de nuevo fue grabado para ser emitido después en las redes sociales y canales oficiales, a causa de las limitaciones por la expansión de la pandemia del coronavirus. Con David Fiuza como director invitado, la formación ofreció un programa en el que incluyó American Suite de Antonin Dvora, An American in Paris, de Gershwin; Paris Montmartre de Toshio Mashima; o una pieza de Lancen. Los músicos de la banda de esta forma comparten su arte con el público a pesar de que no pueda ser en directo.