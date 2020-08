Air Europa reduce su oferta y eliminará las conexiones del martes y el domingo con Madrid

El coronavirus se está llevando por delante los buenos resultados alcanzados por Alvedro durante los últimos años, cuando su crecimiento era firme y constante. Ahora es Air Europa la que prevé dejar de operar a diario a Madrid desde el aeropuerto coruñés, por lo que eliminará las frecuencias del martes y el domingo a partir del mes de septiembre. La empresa no ofreció ayer a este diario información sobre esta reorganización en su parrilla de vuelos, pero en la web ya no estaban disponibles ayer las compras de vuelos los días: 2, 6, 8 y 15 de septiembre desde A Coruña.

La plataforma Vuela Más Alto, de apoyo a Alvedro asegura que no es una reducción de los vuelos puntual en A Coruña sino que es un recorte en toda su red y que no tiene que ver con la ocupación de los aviones, ya que no están registrando malas cifras, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia y las restricciones que pesan sobre la ciudad y el área metropolitana, que no invitan a hacer turismo. Y es que, en A Coruña el ocio nocturno está prohibido, también las fiestas y verbenas y los locales de hostelería cierran a la una de la madrugada, además de tener una restricción del 50% del aforo, al igual que los comercios.

No es el único varapalo que le espera a Alvedro en el inicio del curso, ya que la aerolínea Vueling ha anunciado que no recuperará el vuelo a Londres en septiembre, tal y como estaba previsto, sino que esperará a 2021 para volver a ofertarlo. Londres es el único destino internacional del aeródromo coruñés. De este modo, la compañía incumple el contrato firmado con el Consorcio de Turismo, que asciende ahora a 900.000 euros, después de pactar con la compañía una rebaja de su importe inicial al permitir que realizase recortes en las frecuencias de Barcelona y Sevilla y eliminase Bilbao y Valencia, para adaptarse a la actual situación de alerta sanitaria.

Tras la confirmación de Vueling de que no recuperará el vuelo a Londres hasta el próximo año, el Consorcio estudia si anular el contrato. Vueling ganó el concurso de la entidad para recibir una ayuda de más de un millón de euros para promocionar la ciudad como destino, con unos pliegos de condiciones que se ajustaban a la oferta que ya tenía en Alvedro.

Volotea también ha adelantado su marcha de Alvedro, ya que operará su último vuelo a Bilbao el 13 de septiembre y no el 1 de noviembre, como estaba previsto.