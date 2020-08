"Tener una casa es verte persona"

La provincia de A Coruña tiene unas 135.000 casas vacías según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En la ciudad coruñesa, casi 20.000. Sin embargo, al menos una persona al día es desahuciada de su casa. Y mientras, se defiende la construcción de más vivienda. Ezequiel Lagos era profesor de inglés. Ahora vive en la calle. Y si ocupa una casa, se movilizan los vecinos en contra. Este panorama irracional es mostrado en un documental del Colexio de Traballo Social

Un alto cargo de una importante empresa de comunicación con sede central en A Coruña tenía un sueldazo, un chalé, una familia. Pero no contaba con los imprevistos de la vida, que le llevaron, hace unos años, a tener que asearse en las duchas de Bastiagueiro y tener que contar con la ayuda del Club de Leones para salir adelante. Decimos le puede pasar a cualquiera pero no nos incluimos en ese cualquiera. "Yo no me crié en una familia desestructurada. Era profesor de inglés, me quedé sin trabajo", cuenta Ezequiel Lagos, que vive en la calle, en el documental A vivienda, un ben social? que ha realizado el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, dirigido por Sagrario Fernández y con Xosé Bocixa en la parte técnica. Un trabajo de 75 minutos de duración que puede verse en las redes sociales y que constata sorpresas como que en la práctica a una persona que necesita una vivienda social le es imposible acceder a ella.

"Yo soy trabajadora social en el hospital de Lugo. Veíamos con impotencia muchas situaciones de personas sin un hogar y teníamos muchos problemas para ayudarles a encontrarlo, nos veíamos impotentes. Porque estudias todas las ayudas que hay para acceder a una y tienen tales requisitos que justo las personas que las necesitan no pueden conseguirlas", explica Sagrario Fernández. En este documental, entre los muchos testimonios, hablan personas que están en pisos tutelados, que duermen en la calle o que han pasado por ese trance. "Con tres hijos menores, hemos vivido dos desahucios en ocho años. Quieres una vivienda, te piden nóminas, avales, no tener deudas, varios meses de fianza. Para mí, tener una vivienda es verte como persona", relata Beatriz Lorenzo.

Buenas casas de piedra abandonas en el rural, llenas de zarzas, con el tejado caído. Esqueletos de edificios de viviendas parados. Construcciones en ruinas, llenas de basura o tapiadas. En este trabajo audiovisual se muestra la enorme cantidad de viviendas vacías que existen por toda Galicia junto a imágenes de desahucios como el de Aurelia Rey en 2013 en A Coruña, o el problema de las viviendas sociales de A Patiña en Cambre, adquiridas por un fondo buitre que les ha subido el alquiler.

En la ciudad de A Coruña casi 20.000 viviendas están vacías según el último censo (de 2011). Sin embargo, cada día se produce al menos un desahucio, en la mayor parte de los casos por impago del alquiler o hipoteca. En la provincia de A Coruña se registraron 652 lanzamientos, solo hipotecarios, en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística.

"Es urgente tomar en serio este tema, aprobar una ley que de verdad garantice el acceso a una vivienda digna. Hicimos este documental para crear debate social y aprendí mucho. En el País Vasco el Gobierno, si una vivienda lleva más de dos años deshabitada sin motivo, la movilizan, les dan 600 euros de alquiler al mes al dueño, y le ponen un impuesto si no la moviliza. Incluso si rechazan todo los dueños, llegan a la expropiación temporal. En Barcelona también se han aprobado leyes de captación de vivienda por la situación de emergencia habitacional", señala Sagrario Fernández.

En este trabajo audiovisual se habla además de las soluciones temporales, los albergues. "Estás diez días en una cama, con mantas, agua caliente en la ducha... y después, a la calle de nuevo", expone el educador social Antón Bouzas del colectivo Os Ninguéns. La psicóloga clínica Ana Regueira destaca con tono horrorizado casos que conoce de mujeres con "trastorno mental grave, sin hogar y embarazadas".

"La Administración te da un dinero para alquilar una vivienda, pero es tan poco que no te da para pagarla y el resto de gastos y muchos tienen que renunciar a ella", explica la trabajadora social Antía Sobrino. "Se pone el foco en la víctima, la que ocupa una vivienda, nadie va a las causas", resalta Rosa Trillo, del Colegio de Psicólogos.