La promotora de Jove y Collazo recurre la denegación de licencia en el Cantón Pequeño

La promotora Starcoproperty, presidida por Manuel Ángel Jove Santos y de la que son vicepresidentes José Collazo Mato y Modesto Rodríguez Blanco, ha recurrido en los juzgados la denegación de licencia para rehabilitar y ampliar los edificios 27 y 28 del Cantón Pequeño y 6 y 8-10 de la calle Alameda para construir 15 viviendas, locales y garaje.

La promotora solicitó la licencia en septiembre de 2018 y el departamento de Urbanismo, a la vista de los informes técnicos, denegó el permiso el pasado mes de abril al entender que el proyecto incumplía varios artículos del Plan Especial de Protección de Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri).

El Ejecutivo local aprobará en la próxima junta de gobierno personarse en el recurso. No es la primera vez que Starcoproperty y el Ayuntamiento coruñés se enfrentan en el juzgado por el futuro de estos edificios singulares del Cantón Pequeño. La promotora ya se había opuesto a la protección que el plan general otorgaba a uno de los inmuebles, el situado en el número 27, y hace dos años, la Justicia le dio la razón y rebajó la protección del nivel estructural al ambiental (el mismo que el planeamiento otorga al edificio vecino, el 28).

En los edificios catalogados con una protección ambiental, la ordenanza permite obras de conservación, rehabilitación, reestructuración parcial e, incluso, su reestructuración generalizada, aunque esto último solamente cuando esté justificada por un cambio de usos o porque el inmueble presente un estado de ruina o un deterioro estructural generalizado.

Tras conseguir que la Justicia rebajase la protección de uno de los edificios, Starcoproperty solicitó licencia para realizar una unión funcional entre los cuatro inmuebles y ejecutar 15 viviendas, locales y garaje. El proyecto recoge la construcción de un único edificio de viviendas con obras de nueva planta en las parcelas con frente a la calle Alameda y obras de reestructuración general en los edificios catalogados del Cantón Pequeño. Para la ejecución de estos trabajos y de los tres sótanos previstos, Starcoproperty proyecta la unión de los edificios, su vaciado interior y el desmontaje de los elementos catalogados del Cantón Pequeño "para su reposición a su estado general de forma exactamente igual a la que existe en la actualidad". Los trabajos están valorados en 1,6 millones y la promotora prevé un plazo de ejecución de 36 meses.

El proyecto fue informado desfavorablemente por la comisión asesora del Plan Especial de Protección de Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri). La comisión basó su dictamen en las conclusiones de los arquitectos municipales, que advirtieron varios incumplimientos. Uno de los técnicos argumentó que no estaba justificada la reestructuración generalizada dado que el edificio no presenta un deterioro que lo justifique ni se plantea un cambio de usos de los inmuebles. Advierte además que la promotora pretende una agrupación de los edificios 27 y 28 del Cantón Pequeño que no está permitida, como tampoco lo está, incide, el derribo de las fachadas exteriores, interiores, la de los patios y los muros medianeros, que el Pepri obliga a conservar.

Starcoproperty alegó en diciembre de 2019 contra la denegación del permiso, pero la comisión del Pepri mantuvo sus conclusiones, insistió en que el nivel de protección ambiental de los dos edificios del Cantón impide que se derribe los muros medianeros para realizar una unión funcional. La Justicia tendrá ahora la última palabra.