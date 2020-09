La visión de la Torre, clave en las alegaciones de los vecinos al plan de Metrovacesa

Zona de As Percebeiras, en Labañou.

Zona de As Percebeiras, en Labañou. // Víctor Echave

La reducción de visibilidad de la Torre de Hércules y los bloques que superan el máximo de ocho plantas previsto por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para "excepciones justificadas" serán la base de las alegaciones al plan de As Percebeiras que prepara la Asociación de Veciños de Labañou. El secretario de la entidad vecinal, Pablo Leira, apunta también que, a falta de un estudio más detallado del proyecto, que prevé urbanizar 55.762 metros cuadrados de los 60.000 que permite el planeamiento, ve inviable que se cumpla la Lei da Paisaxe y la protección del litoral con la edificabilidad prevista por este plan, consensuado entre el Ayuntamiento y los promotores, liderados por la inmobiliaria Metrovacesa.

"En la ficha del PXOM pone que se tiene que ver la Torre desde la avenida de Labañou, no especifica que se tenga que ver solo desde un tramo y con ese edificio que prevé el documento se ve solo desde 24 metros. Ahí se está incumpliendo el PXOM", sostiene el secretario. "Supongo que es interpretativo, pero en la ficha detallada pone que desde la avenida de Labañou se tiene que ver la Torre de Hércules, y la están tapando con el edificio", apunta.

En cuanto a las alturas, Leira señala que, a la espera de "mirar con más detalle" la documentación, "el edificio que tiene tres bloques, que está en distintas alturas, en dos de esos bloques supera los ocho pisos y en teoría solo podría superarlos uno". "Supongo que también es interpretativo, pero es por lo que rechazaron el proyecto de Manuel Gallego, porque había cuatro que superaban las alturas. y el PXOM pone que solo un bloque puede superarlo, según tengo entendido, aunque es verdad que estos bloques están juntos", precisa el secretario.

El cumplimiento de la Lei da Paisaxe y la conservación del litoral son también incompatibles con el proyecto sometido a exposición pública, según avanza Leira. "No vemos que se pueda cumplir el PXOM con esos metros cuadrados. Porque cumplir la Lei de Paisaxe y lo de no tapar las vistas de la Torre y respetar el litoral creemos que no es posible con esos metros cuadrados", afirma. "La prueba es que ya van muchos proyectos y ninguno va adelante. Y ahí estarán las bases de las alegaciones", anuncia el representante vecinal, quien apunta que todavía están analizando sus reclamaciones al proyecto.

"La misma empresa, bajando 5.000 metros cuadrados [con respecto a la edificabilidad máxima que permite el PXOM en esos terrenos] reconoce que no es viable la edificabilidad del PXOM, dan a entender que no es posible cumplirlo", traslada Leira.

El secretario reitera que la asociación demanda "una modificación" del plan para As Percebeiras. "Nos gustaría que se estudie qué hacer en esa parcela, que no sea edificar", reclama el secretario de los vecinos de Labañou.