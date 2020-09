Mónica Martínez entra en el Gobierno de Inés Rey, que suma 10 de los 27 concejales del pleno

El nuevo curso político arranca en A Coruña con el refuerzo del Gobierno local con su décimo concejal, Mónica Martínez, quien desde el mes de junio estaba en el Grupo Mixto tras darse de baja de Ciudadanos. La incorporación deja al PSOE con mayoría en la Corporación municipal -frente a los nueve ediles del PP, los seis de Marea Atlántica y los dos del BNG-, como recalcó ayer la alcaldesa, Inés Rey, aunque con la nueva concejal adscrita a un grupo distinto al socialista, el Grupo Mixto.

Mónica Martínez se integra en el Ejecutivo local asumiendo el área de Deportes, que hasta ayer era responsabilidad exclusiva de Juan Ignacio Borrego, primer teniente de alcaldesa y ahora al frente de Turismo y de Seguridade Cidadá. La regidora renuncia precisamente a esta competencia, como también hizo el anterior alcalde, Xulio Ferreiro, en la mitad del mandato de Marea, y la cambia por la de Cultura y la organización de las fiestas a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

Rey, que también conserva la responsabilidad de Normalización Lingüística, deja sin Cultura al concejal Jesús Chero Celemín, que mantiene la cartera de Educación y Memoria Histórica.

Diana Cabanas, de baja por maternidad en los últimos meses, se incorporó ayer al trabajo para mantener la dirección del área de Mercados y Comercio y añadir la de Barrios, que antes figuraba entre las tareas de la alcaldesa. Pero pierde las competencias en Turismo con las que empezó el mandato, que pasan a manos de Borrego.

El resto de concejalías y áreas conservan al mismo titular: José Manuel Lage Tuñas es portavoz del Ejecutivo local y edil de Economía, Facenda e Réximen Interior; Juan Díaz Villoslada está al frente de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade; Yoya Neira dirige Benestar Social, Igualdade e Participación; Eva Martínez Acón tiene las competencias de Innovación, Industria, Emprego e Consumo; y Esther Fontán se encarga de Medio Ambiente e Sustentabilidade.



Compromiso con la ciudad, capacidad de diálogo, voluntad de sumar y aportar en proyectos beneficiosos para A Coruña. Estas son las razones por las que el Gobierno local ha decidido abrir la puerta a un nuevo miembro. Tales virtudes las ha demostrado, según Rey, Mónica Martínez, a la que expresó "total confianza". "Es un honor que otra mujer coruñesa se sume a nuestro proyecto de gobierno", dijo.

Martínez agradeció la muestra de confianza de la alcaldesa y de su equipo para el resto del mandato, a la que prometió responder con "trabajo y lealtad". "Me metí hace poco en política para trabajar por esta ciudad y qué mejor manera de hacerlo que desde el gobierno en un área que me apasiona y a la que he estado muy vinculada en mi carrera profesional. Es un orgullo", comentó la concejal, que apostó por utilizar el deporte como factor de desarrollo económico de la ciudad.

La suma del décimo concejal deja al PSOE como grupo mayoritario en la Corporación, pero seguirá precisando de los apoyos de los seis ediles de Marea o de los nueve del PP -el respaldo de los dos del BNG seguirá siendo insuficiente- para sacar adelante importantes asuntos y proyectos en los plenos municipales. Martínez se integra en el Ejecutivo local, pero lo hará en calidad de edil del Grupo Mixto y mantendrá su presencia en las comisiones municipales y en los organismos públicos a los que pertenecía.

Rey, flanqueada ayer por sus nueve compañeros, justificó la reestructuración de su equipo de gobierno catorce meses después de iniciar el mandato por la "nueva realidad" que le ha "tocado gestionar" a su Ejecutivo, un escenario condicionado por la pandemia del Covid-19 y los cambios que la crisis sanitaria ha provocado en los hábitos de los ciudadanos y en la gestión de los servicios públicos.

"El organigrama de cualquier gobierno no es una fotografía fija, las circunstancias cambian y por eso debemos reajustar el planteamiento inicial, ya que los retos que están encima de la mesa son otros respecto a los de hace un año", explicó la alcaldesa, que auguró que "vienen tiempos difíciles". "Tenemos unos principios inamovibles, y esa es la principal fortaleza de este gobierno, que no dejaremos de defender nuestra ciudad. Por encima de cualquier interés estará siempre A Coruña y sus necesidades", añadió.

Con este argumento, Rey evitó cualquier alusión a que el cambio de funciones en algunas áreas de su gobierno responda a problemas en la gestión desde junio del año pasado. Todo lo contrario, la regidora resaltó el trabajo desempeñado por los concejales que ahora pierden competencias o las sustituyen por otras y extendió elogios al resto de ediles socialistas, a quienes agradeció en conjunto su "confianza y su trabajo incansable, más aún durante la pandemia".

A Borrego, rival de Rey en las primarias socialistas, la alcaldesa lo felicitó por su trabajo en Deportes, y ahora le asigna "una de las áreas más transversales a la hora de afrontar la crisis sanitaria", Seguridade Cidadá. De Diana Cabanas dijo que su labor como edil de Comercio ha sido "magnífica" y asume Barrios como "un trabajo de calle fundamental para relacionar al Ejecutivo con los ciudadanos". Y a Celemín le concede, con Educación, un "sobreesfuerzo" para gestionar el trabajo en las escuelas infantiles y en los centros de enseñanza debido a las circunstancias sanitarias a las que la población se adapta.

Rey se atribuye, con Cultura y la organización de las fiestas a partir de ahora, "la coordinación de un área fundamental" que, según destacó, precisa de apoyo para el sector por lo mal que lo está pasando desde el estado de alarma por el coronavirus.