Hosteleros reclamarán que todos los locales puedan abrir hasta la una de la madrugada

Cuatro semanas después de que la Xunta impusiera restricciones a su actividad en la ciudad y en los ayuntamientos de la comarca, hosteleros de A Coruña con locales en las zonas de Orzán y Panaderas, no todos vinculados al ocio nocturno, se concentrarán por segunda vez en la plaza de María Pita y en silencio durante varios minutos para exigir la apertura inmediata hasta la una de la madrugada de aquellos negocios obligados a cerrar. La cita está convocada para este viernes a las doce de la mañana.

Esta vez reclamarán, dado que Sanidade aún no ha levantado el veto en el municipio y que los tribunales han denegado la suspensión cautelar de limitaciones que solicitaron los locales agrupados en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que con independencia de la licencia de actividad con la que cuenten, estos hosteleros puedan volver a trabajar. Según el permiso del que dispongan y con las medidas de la Xunta, algunos locales no pueden abrir en ningún momento del día, por lo que el colectivo de estas zonas pedirá que a esos establecimientos se les permita estar abiertos hasta la una de la madrugada, la hora límite impuesta por la Consellería desde la segunda semana de agosto.

No será esta la única demanda que hagan mañana. Los hosteleros están molestos con la falta de respuesta y apoyo por parte del Concello ante su situación y le exigirán una mejor gestión en la administración de ayudas municipales. "Pedimos la agilización de las ayudas Presco valorando la rigurosidad y urgencia de cada caso, así como una absoluta transparencia en el reparto de las ayudas Covid", apunta Xabi Barral, uno de los hosteleros de la zona. Él y sus compañeros se quejan de que ni el Concello ni la Xunta les transmiten apoyo o buenas noticias y se preguntan "dónde están" las ayudas solicitadas para respaldar al sector para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus. "Muchos compañeros siguen sin poder abrir sus negocios mientras las facturas no dejan de llegar, una situación insostenible que no puede ni debe continuar en el tiempo", justifica el colectivo.

En la primera concentración en María Pita, el 14 de agosto, los hosteleros de Orzán y Panaderas denunciaron, de acuerdo con las medidas impuestas por la Xunta para frenar los contagios de Covid, tener que cerrar a la una de la madrugada sin posibilidad de servir desde media hora antes; la reducción de sus aforos; un excesivo control policial a la actividad; y una mayor permisividad con otros locales del sector. Unos cincuenta empresarios permanecieron media hora en silencio frente al Palacio de María Pita y leyeron un texto para expresar su malestar por ser "criminalizados" por su actividad por parte de las administraciones. Tras ello, no fueron atendidos por el Gobierno local, al que critican por "no mover ni un dedo". Las quejas de estos hosteleros se produjeron al mismo tiempo que el Ministerio de Sanidad ordenaba el cierre de discotecas y locales de ocio nocturno.

El sector de la hostelería coruñesa ha acudido a la vía judicial frente a las restricciones, pero sin éxito. La asociación provincial presentó en agosto un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para solicitar la suspensión cautelar inmediata de los límites a su actividad en la comarca. Los magistrados denegaron esta petición y, en contra de la alegación de falta de motivación de las medidas, resolvieron que las órdenes de Sanidade se imponen para "proteger la salud pública". El Alto tribunal gallego ratificó la semana pasada la negativa a suspender cautelarmente las limitaciones ordenadas por la Xunta, aunque el colectivo coruñés se alió con los de Lugo y Ponteve-dra para presentar una nueva reclamación ante el Superior.