La ordenación de As Percebeiras del promotor contradice el criterio de técnicos municipales

La comisión gestora de As Percebeiras presentó en octubre de 2018 en el Ayuntamiento de A Coruña el borrador de su proyecto para construir 371 viviendas en Labañou, con el fin de iniciar el trámite ambiental. En octubre y noviembre de 2019 hubo reuniones de los promotores con los técnicos municipales, y estos últimos les expusieron los criterios de ordenación que consideraban necesarios incorporar a la documentación. El 17 de diciembre del año pasado ya entregaron al Concello el documento final, con las modificaciones pedidas, para ser analizado por los responsables técnicos y jurídicos municipales. El 18 de febrero de este año el Jefe del Departamento de Planeamiento, Óscar Peña, emitió un informe en el que pedía que se realizasen cambios en la ordenación para mantener las vistas hacia la Torre y el mar, para que no se crease una barrera visual y que hubiese más espacio entre edificios. Los promotores, en el diseño que acaban de presentar al trámite ambiental de la Xunta hace unos días, plantean una ordenación que no se ajusta a este informe.

Óscar Peña en febrero de este año informó de la necesidad de que los edificios proyectados no se cerrasen hacia el espacio libre, que el bloque de ocho plantas se edificase para mantener la perspectiva de la vista actual hacia el mar, para no limitarla con una nueva edificación. Señaló que el bloque de cuatro plantas previsto en el paseo marítimo "formaliza un frente continuo delante de las edificaciones existentes", generando muy poco espacio entre éstas y las nuevas construcciones y destacó que, para "minimizar la afección" de esta nueva construcción sobre las viviendas que ya existen, era necesario "fraccionar" en "distintos volúmenes" la futura construcción "con la finalidad de mantener en la medida de lo posible una cierta permeabilidad de vistas de las edificaciones existentes hacia el mar".

Este técnico en su informe, además de las perspectivas visuales que destacó mediante fotografías de la zona, incluyó "a modo de ejemplo" un "esquema indicativo", hecho a mano con bolígrafos rojo y azul, en los que dejó muy claro cómo debía ser en su opinión el diseño de la futura ordenación para ser permeable y preservar lo máximo posible las vistas. En el frente del paseo dibujó tres áreas de edificación separadas entre sí, pero el proyecto presentado ahora por los promotores plantea una ordenación en bloques sin suficiente permeabilidad entre ellos y sin las perspectivas visuales de la Torre que se indicaba en el esquema de Peña.

El técnico municipal hizo un diseño indicativo para esta parcela con áreas agrupadas a la derecha y a la izquierda, dejando espacio libre en medio para tener mayores vistas al mar y a la Torre de Hércules, remarcando con letras uve, en rojo, la perspectiva visual que se conservaría.

De nuevo la comisión gestora en su plan especial, presentado el 9 de junio, ignoró esta propuesta del técnico: sitúa toda la edificación a la izquierda, donde los terrenos tienen más altura y mejores vistas, y deja la zona verde a la derecha, pegada a las antiguas instalaciones de Padre Rubinos, donde existe una visión más limitada hacia el mar. Tras este informe de febrero del responsable de Planeamiento no consta que se emitiese otro nuevo, el último fue del jefe de servicio, que se limitó a decir que la documentación presentada era suficiente para el trámite ambiental, y la Junta de Gobierno lo aprobó el 29 de julio para pasarlo a la Xunta.