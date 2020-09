El BNG pedirá al Concello en el pleno que evalúe su gestión de políticas culturales

La concejal del BNG, Avia Veira, pedirá en el próximo pleno al Gobierno local que haya una evaluación de su gestión en materia de política cultural. Veira considera que "hay falta de compromiso, de implicación y de iniciativa".

"No hay programación cultural. No hay cuidado de las infraestructuras. No se está cuidando adecuadamente a la Banda de Música Municipal, ni a la Escuela Municipal de Música ni a la Orquesta Sinfónica de Galicia. No hay iniciativa ni programación propia con promoción de artistas locales, de todos los tipos, durante este año", critica Veira.

El BNG señala que esta "falta de compromiso fue muy notoria durante las fiestas y la Feria del Libro". Avia Veira recuerda, además, que también hay incumplimientos de su acuerdo por parte del Concello, pues "todavía no se ha licitado el nuevo contrato de las bibliotecas municipales".