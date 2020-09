Espejismos de confeti y varita

Los guantes -probablemente blancos y de tela, pero guantes al fin y al cabo- forman parte de la imagen clásica que se dibuja cuando se piensa en un ilusionista. Resulta fácil para el público imaginarlo sacando un conejo de una chistera, haciendo volar confeti o deslizando las manos enfundadas entre una baraja de cartas. No tan habitual, aunque a partir de ahora sí vaya a serlo, es ver a sus ayudantes con mascarilla, o al mago atento, además de a trucos y levitaciones, a respetar la distancia de seguridad con el espectador al que invita al escenario. Es la magia en tiempos de Covid, que se enfrenta al reto de distraer "de la rutina de una época dura", según afirma uno de sus exponentes, el Mago Xacobe.

El artista inaugurará mañana el ciclo Forumáxico, un programa con el que el Fórum Metropolitano hace hueco, cada año, a escapismos y desapariciones en la agenda cultural coruñesa. Xacobe -Xacobo Sánchez cuando se apagan los focos- es en él ya un veterano, pero reconoce lo singular de una ocasión como esta. Asegura que la de 2020 será "la edición más especial por las circunstancias", y también por las ganas del público. "Yo noto que la gente quiere ilusionarse, aunque no sea fácil. No podremos hacer exactamente el espectáculo original, pero ayudaremos a dar la sensación de que todo sigue como siempre, pese a que no sea así", comenta.

Junto a él, para apoyarlo en la meta, actuarán Joshua Kenneth, Leo Leiño y Dani Polo. Cada sábado a las 19.00 horas estarán puntuales en el centro de Río Monelos para repasar los distintos tipos de magia, y cautivar a grandes y pequeños con la fantasía de lo imposible. Justo eso, embrujar durante un rato en la butaca, es lo que pretende Sánchez con Atrapado x la magia, un show que ha enganchado a más de 10.000 espectadores durante su programación en Madrid. Mañana tendrá lugar su estreno en Galicia tras un año y medio en la capital, con un formato adaptado a las condiciones higiénica y con "riesgo controlado".

"Será muy dinámico, con magia para todos, juegos de gran impacto visual y una música e iluminación con un papel muy destacado", cuenta el Mago Xacobe, que aprovechará su propia historia para contar "cómo me quedo atrapado por la magia" e intercalar números de escapismo, cortes y transformaciones. Dada las restricciones impuestas por Sanidad en el área coruñesa, solo 60 personas podrán asistir a la función, en la que la directora provisional del Fórum, Ana Judel, tenía puesta parte de sus esperanzas. "Lo había programado como un gran presentación, es una pena. Era uno de los platos fuertes junto a Dani Polo", indica.

El coruñés será conocido por muchos por su participación en el programa televisivo Pura magia, del que quedó finalista. Su Enmaxiarte cerrará en este caso la edición el día 26, con una propuesta "muy participativa, de humor e ilusiones de alto impacto", según informa la organizadora. Entremedias será el turno de los espectáculos más familiares, a través de los juegos de manos de Joshua Kenneth (12 septiembre) y la recreación del mundo de Mary Poppins que realiza Leo Leiño (19 septiembre). La artista ya estaba programada para el año pasado, cuando un problema en el presupuesto impidió su show en la ciudad.

Como en la última edición hizo Fani Triana, Leiño será la exponente de una "eclosión femenina" surgida "en la magia a partir del movimiento Me too". También la mirada violeta tendrá presencia en el próximo ciclo Sen Numerar, que poseerá "una temática femenina apasionante". En las semanas siguientes, la directora espera poder ir "ampliando el aforo", y contar con un buen número de localidades que despachar en octubre con Todo Público y los espectáculos cancelados por la pandemia, el gran reto de Judel en su entrada al puesto tras la excedencia de Begoña Llamosas. Asegura que "ha sido todo muy complicado", pero que el centro está adaptándose pese a "la incertidumbre", a la que se suma la "espera de que en algún momento se convoque una nueva plaza" para cubrir de forma definitiva la dirección.