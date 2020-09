Los hosteleros de A Coruña se concentran contra el cierre del ocio nocturno

Más de una treintena de hosteleros se concentraron esta mañana en la plaza de María Pita, en la que es su segunda manifestación por la situación de su sector tras las medidas sanitarias. En una protesta silenciosa, que realizaron respetando la distancia de seguridad, propietarios y trabajadores reclamaron que se retire la prohibición de apertura a los locales de ocio nocturno, de manera que puedan abrir como el resto de establecimientos y tal y como estipula su licencia, desde las diez de la mañana.

Actualmente, cafeterías y bares pueden mantener su actividad hasta la una de la madrugada, pero los pubs de la urbe encadenan, entre el estado de alarma y las últimas restricciones de la Xunta por el repunte de contagios, varios meses sin abrir sus puertas. "En agosto trabajamos tres días y luego tuvimos que cerrar. Dicen que se van a revisar las medidas cada semana, pero no podemos estar con esta incertidumbre", protesta el copropietario de Folks, Daniel Mosquera. El empresario asegura que "de las ayudas tampoco hay novedades", otra de las demandas del sector, que afirma que el apoyo del Presco no ha llegado a sus carteras. "Estamos pidiendo que se nos deje trabajar o que se nos de alguna ayuda, porque el ocio nocturno no vive del aire. Hubo contagios en más sitios, pero a esos sectores no se les ha discriminado", apunta.

Desde La Barbería, Xabi Barral solicita que la Administración valore cada caso para priorizar las ayudas y apoyar a los que se encuentran en una situación más crítica. Cuenta que "este mes empezaron a llegar las cuotas de autónomos", y que los locales siguen teniendo que pagar "las facturas de luz, alquiler y agua", por lo que han buscado el respaldo de las fuerzas de la oposición. El sector se ha reunido con Marea Atlántica, Izquierda Unida y el BNG, de cuyo portavoz, Francisco Jorquera, han sacado el compromiso de llevar el asunto al Parlamento gallego. Por su parte, "Marea dijo que intentaría que el Concello agilice las ayudas" para ofrecer de forma más fluida un balón de oxígeno a los propietarios.

Una de las posibles soluciones que se ha planteado es el cambio temporal de la licencia de los pubs a una de cafetería, de modo que se ajustasen al horario de apertura del que disfrutan los bares. Los hosteleros, sin embargo, se mostraron contrarios a la propuesta, ya que consideran que recuperar sus antiguos permisos será problemático.