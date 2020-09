El PP preguntará en el pleno por la posible prórroga de la ampliación de las terrazas

El Partido Popular preguntará al Concello en el próximo pleno ordinario por "las decisiones de movilidad que está adoptando sin consenso" con vecinos y comerciantes, y que implican la "supresión de aparcamientos y tráfico". "La eliminación del tráfico rodado y de aparcamientos en algunas calles no puede entenderse como una peatonalización porque no se recuperan espacios de calidad. Apostamos por una movilidad más sostenible, pero no por convertirla en generadora de polémicas por la forma en la que se toman las decisiones", afirma el grupo.

Los populares también solicitarán saber si el Gobierno municipal tiene previsto prorrogar el plazo, que finaliza el 15 de septiembre, para que los locales de hostelería puedan instalar, temporal y provisionalmente, terrazas en plazas de aparcamiento, siempre que no perjudiquen la movilidad peatonal ni la accesibilidad. La medida se puso en marcha a raíz de la pandemia, con el fin de favorecer los mermados ingresos de los hosteleros y que estos pudieran llevar a cabo su actividad manteniendo la distancia preventiva y las restricciones estipuladas por el Covid.

El coronavirus propiciará la tercera pregunta oral del grupo, que quiere conocer las medidas de protección relacionadas con el virus adoptadas por el Gobierno local para la Policía municipal. "Sus representantes han mostrado públicamente su malestar y preocupación tras el positivo de uno de sus compañeros, quejándose de falta de información y de actuaciones de desinfección", alerta el partido