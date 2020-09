Xabi Barral, de La Barbería, é un dos que acudiu á protesta máis polo resto que por si mesmo. "Eu solicitei as axudas, pero non estou afogado", indica o empresario, que defende que se pondere cada caso para dar primeiro a subvención aos hostaleiros máis prexudicados. Denuncia que "empezan a chegar as facturas e non hai indicios" de que o problema "vaia solucionarse". "A vía municipal era cambiar as licencias a cafetería, pero hai reticencia porque é difícil acceder ao permiso de pub", apunta.