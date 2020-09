"No vivimos del aire, que nos dejen trabajar o nos ayuden"

"Pedimos que se nos deje trabajar o que se nos de alguna ayuda, porque el ocio nocturno no vive del aire", dicen Daniel Mosquera y Beatriz Gil. Ambos son dueños del Folks, un pub del Orzán que solo pudo abrir en agosto tres días. Sin embargo, indican, del mes "hubo que pagarlo todo". Los recibos duelen, pero también la inseguridad en la que les sume la administración: "No podemos buscar otro trabajo porque no sabemos si habrá que dejarlo si nos permiten abrir el local. Estamos en la incertidumbre", lamentan.