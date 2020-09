"Estoy acostumbrando a mi hijo a llevar mascarilla y lavarse las manos"

Daniel Barrera, padre de un pequeño de tres años, se ha anticipado a los protocolos de la Xunta o las escuelas y ha empezado a preparar, en su propia casa, una vuelta al cole ajustada a sus circunstancias. Durante este verano, se ha asegurado de conseguir que, poco a poco, su pequeño de tres años se acostumbre a llevar puesta siempre la mascarilla como si de una prenda más se tratase. Sabe que, al ser menor de seis años, todavía no se le exige, pero, a su modo de ver, vale más prevenir. "Lo estoy acostumbrando a lavarse las manos cada cierto tiempo y a llevar la mascarilla, que ya casi no se quita.", comenta el padre. El pequeño ha tomado buena nota, ya que el nuevo accesorio, hecho a su medida, no parece molestarle ni impedirle disfrutar de sus juegos en el parque, desde donde cuenta las horas para volver al colegio. "Él, además, tiene trastorno del espectro autista, y siendo tan pequeño, es poco lo que podemos hacer", comenta Daniel Barrera. Mañana podrán ponerse al día de las circunstancias que rodearán el inicio del curso, a través de una videoconferencia informativa que ofrece el centro educativo. "Nos explicarán las normas nuevas, pero, hasta ahora, se han estado organizando bastante bien, nos han ido informando por correo electrónico sobre cómo estaban preparando todo. Creo que podemos estar tranquilos", explica.