Alvedro es cosa de (absolutamente) todos

Parece una obviedad pero en los momentos difíciles es donde queda más claro que la implicación de todos los actores es más necesaria y ahora mismo nuestro aeropuerto vive una situación muy difícil. Negarlo es ridículo.

Pero ¿con qué apoyos cuenta Alvedro? Pues habría que verlo desde dos vertientes, los que no ponen dinero, y ahí está gran parte del tejido social de A Coruña y diversas entidades que por uno u otro motivo tienen un especial interés en que a Alvedro le vaya bien porque así a todos nos irá bien? y nos quedan los que ponen dinero. Esos son los que realmente ponen el puño en la mesa. Es indudable que en el mercado aeroportuario actual nada importa la ley de oferta y demanda, sino el nivel de "implicación económica" que tengan distintos organismos con la infraestructura en cuestión. Y aquí, además de las acciones puntuales de la Cámara de Comercio de A Coruña, el peso principal está reservado para el Concello. Nuestro Ayuntamiento en solitario aporta un montante variable de dinero anualmente para que no solo el área metropolitana coruñesa sea más competitiva, sino gran parte de Galicia. En solitario, repetimos, en solitario.

Y esto es algo completamente anormal porque A Coruña cuenta con dos aeropuertos en su provincia y nuestra Diputación -no como en Pontevedra por no ir más lejos-, los mira de lado, especialmente al que necesita una mayor atención. Y no es normal porque A Coruña y la ciudadanía del norte de Galicia es obviamente gallega y la Xunta de Galicia tampoco mantiene un planteamiento equilibrado con sus tres aeropuertos para que el desarrollo de la comunidad sea proporcional y se consiga un mayor rendimiento económico ya sea visto desde la perspectiva turística o empresarial. El gobierno de todos los gallegos no pone un euro en Alvedro. Estamos aburridos de que sólo exista uno, y que además, toda estrategia se base únicamente en el plano turístico, no lo olvidemos, una parte importante pero pequeña del total del PIB de Galicia.

¿Hasta cuando Diputación y Xunta van a dejar al aeropuerto del norte de Galicia a su suerte? Bueno, a la que marque únicamente el concello de la capital herculina. ¿No vivimos en esta provincia? ¿No somos acaso gallegos?

Si hemos aprendido algo en esta pandemia es a no poner todos los huevos en la misma cesta y por tanto, a no jugarnos el potencial económico de Galicia únicamente fiándolo al turismo y en concreto al de un año Xacobeo, que como hemos visto, se ha ido al traste. ¿Será el 21 el peor año del camino? Hemos aprendido que la industrialización real y la competitividad empresarial son básicas para sobrevivir con mayor resistencia a los envites de situaciones como la actual que muy posiblemente tengamos que vivir periódicamente durante las próximas décadas. Galicia, región periférica, históricamente maltratada en sus comunicaciones no puede desperdiciar sus tres aeropuertos. La conexión con la península, especialmente con Europa y obviamente con el resto del mundo no pasa por un AVE que nos acerque a Madrid a tres horas y media. Será una ventaja obvia, pero no imaginamos un futuro sin alas, y el que no lo vea, entiende poco de economía geoestratégica.

Toca implicarse, toca ser más competitivo, toca un trabajo de especialización aérea real. A Coruña y Vigo tienen de una vez por todas que ser las puntas de lanza. Son los grandes motores de Galicia y han de conectarse con las principales ciudades del país y los hubs europeos que en dos saltos pongan a cualquier gallego en el lugar más remoto del mundo. Eso debería ser innegociable. Y tratar al aeropuerto intermedio de la comunidad como un verdadero aeropuerto turístico y no el batiburrillo en el que año tras año lo han convertido. ¿Dónde están las conexiones con media Europa? Cómo atraer turismo a Galicia si no existen como en otros aeropuertos realmente turísticos conexiones con ciudades como Berlín, Varsovia, Estocolmo, Bruselas, Budapest, montones de ciudades inglesas? y un sinfín de otros destinos emisores. ¿Por qué no convertir en una fortaleza nuestro consolidado mapa aeroportuario? ¿Por qué no dejar de mirar de reojo absurdamente a Oporto y los dos millones de habitantes que tiene su área metropolitana? ¿Por qué A Coruña de Santiago está tan cerca y Santiago de A Coruña está a un mundo de distancia? (guiño guiño).

Quizá sea el momento de coordinar esfuerzos, de implicar a todos, de tratar de unir a Concello, Diputación, Xunta, cámaras, agentes sociales, ayuntamientos limítrofes? integrándose en un organismo especializado en la gestión de los recursos aéreos emulando el buen trabajo durante la última década de Oporto, pero quizá más aún mirando a Bilbao por afinidad. Su ejemplo de crecimiento y especialización -en una comunidad con 3 aeropuertos y un área internacional con 5 muy afín a nuestro caso- y llevar Alvedro a su verdadero objetivo. Las próximas décadas van a ser las de la competitividad y o Galicia se pone las pilas y no yerra el tiro o incluso A Coruña, como faro de la economía del noroeste español, lo va a tener muy difícil para tirar de todos. O vamos todos a una o nos quedaremos sin ninguna.