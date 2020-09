"La información que hemos tenido ha sido escasa"

Ricardo Dalmau, padre de una niña de tres años, juega con la pequeña en un parque de la ciudad. Su mujer, mientras, asiste a la reunión en la que el centro les informará sobre las normas a seguir en una vuelta al cole rara para todos. Hasta ahora, admite, no han tenido muchas más indicaciones sobre el protocolo a seguir. "La información que hemos recibido hasta ahora ha sido bastante escasa. No sabemos si tendrá que llevar mascarilla al ser menor de seis, lo sabremos hoy", comenta. La familia, residente en Arteixo, no ha llevado especialmente mal el confinamiento, ya que disponen de zonas verdes aledañas a su hogar en las que poder tomar el aire, una suerte de la que dispondrán si, finalmente, un posible brote en el centro educativo manda a la pequeña para casa, una tesitura para la que ya empiezan a organizarse. "Mi mujer tuvo que cambiar el turno para la noche, yo estoy un día de tarde y otro de mañana. Tendremos que tirar de los abuelos", reconoce.