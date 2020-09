Julio Abalde: "La pandemia supone un aumento de coste importante con repercusión en las cuentas"

El lunes 21 de septiembre empieza el curso universitario. El rector de la UDC, Julio Abalde, asume con calma una etapa marcada por las medidas de protección contra el Covid en los centros que supondrá un incremento de costes para la institución. La Ciudad de las TIC dará importantes pasos para su desarrollo.

Arranca el curso con la alerta del Covid. ¿Cómo lo afronta?

Bien. Con tranquilidad, trabajo y sobre todo atención a situaciones que son cambiantes.

En mayo, con dos meses de actividad online y teletrabajo, usted destacó que la situación de crisis sanitaria daba más valor a la presencialidad en las aulas. ¿Esa impresión ha crecido ahora, tras una desescalada y con nuevos brotes?

Era un valor alto y sigue siendo alto. Pero nos tenemos que adaptar. La presencialidad no significa que todas las actividades tengan que ser en rigurosa presencialidad. Hay tecnologías que nos permiten enriquecerla con otras actividades que no supongan una pérdida de la calidad cuando haya que restringir espacios e instalaciones. Otras, necesariamente tienen que ser presenciales, como las prácticas y las pruebas de evaluación. El uso de metodologías remotas no es incompatible con la presencialidad.

¿En qué grado se van a combinar la presencialidad y la docencia online?

Tenemos que ver si en este momento hay que echar mano de esas nuevas metodologías, según la situación sanitaria. En junio pusimos en marcha un acuerdo marco para que cada centro definiese en julio cómo iba a establecer su docencia, con distintos escenarios. Lo que tenemos que analizar es en qué escenario estamos, y en función de eso tomar una decisión. Tenemos contempladas todas las posibilidades y alternativas. Lo que habrá que hacer es tomar decisiones rápidas, reaccionar con claridad pero con tranquilidad y no de forma improvisada. Creo que obtuvimos buena nota del modo en que hace unos meses nos adaptamos para terminar el curso.

¿Saben los alumnos ahora si el primer día del curso irán a clase o tendrán que comenzar a distancia?

Todos los alumnos tienen desde julio sus calendarios y horarios, pero también conocen sus planes de contingencia, aprobados desde entonces, para saber cómo actuar si no es posible la docencia presencial. Lo que pasa es que estamos en una situación, de hoy hasta el día 21 de septiembre, en que habrá que saber en qué circunstancias estamos y si habrá que ir por la vía A o la vía B, para lo cual cada centro informará a los alumnos.

¿Qué medidas de seguridad se va a encontrar ese día la comunidad universitaria?

Toda actividad que se realice en la Universidad ha de mantener la distancia de seguridad indicada; cuando no sea posible por su propia naturaleza, como prácticas o pruebas interactivas, ya estaba ordenado el uso de la mascarilla antes de que fuese obligatorio. En todos los centros habrá cuatro turnos diarios de limpieza de aulas e instalaciones, más un ciclo de desinfección cada semana en sus lugares comunes. Cada centro debe marcar sus aforos permitidos en talleres, aulas y laboratorios, así como sus zonas de circulación. Habrá geles, mascarillas y material de protección para alumnos y personal. Y en cada centro habrá un coordinador Covid que se responsabilizará de las acciones a tomar en caso de que haya un positivo y controlar que las condiciones en los centros son las adecuadas.

¿El coronavirus ha hecho crecer o caer la demanda de plazas en la residencia universitaria?

Ha habido más demanda que oferta y esperamos llenarla completamente. Este año se han convocado todas las plazas, 116.

¿Qué impacto general ha tenido la pandemia en la actividad de la UDC y qué futuro hace prever?

Ha supuesto un incremento de coste importante. Todas estas medidas tienen repercusión presupuestaria. Lo que nos costó finalizar el curso anterior supuso un exceso presupuestario de un millón y medio de euros. En cuanto a matrículas no se han notado diferencias. En algunas titulaciones hubo más demanda, pese a la limitación de plazas de acceso para alumnos de primer año. Falta por determinar cómo han evolucionado las matrículas de continuación.

Prorrogaron las cuentas de 2020. ¿Las de 2021 requerirán una mayor dotación, teniendo en cuenta además que avanza con más claridad la Ciudad de las TIC?

La inversión en la Ciudad de las TIC no va a cargo de los presupuestos de la Universidad, sino a través de otras vías de financiación. Habrá que ver cómo impacta la pandemia en la financiación del sistema universitario de Galicia. La Xunta ya puso encima de la mesa un presupuesto extraordinario de tres millones de euros para todas las universidades, del que la UDC recibirá casi 900.000 euros, y ahora esperamos a saber cuánto nos toca del suplemento de aportación estatal. Pero todo eso no va a compensar los sobrecostes que tenemos y habrá que ver cómo nos afectará la reducción de ingresos que tendrá la comunidad gallega en sus presupuestos.

¿Qué avances habrá este curso en el desarrollo del parque tecnológico de Pedralonga?

Nos faltan unos flecos para sacar el concurso del proyecto constructivo de todo el complejo y, específicamente, el del primer edificio, cuya licitación esperamos que se haga en enero. Todo el proyecto va como corresponde, el periodo de pandemia no le ha afectado significativamente, y hemos ido perfilando ese pliego para el concurso inminente del plan director de todas las instalaciones.

¿Ha crecido el interés de futuros ocupantes del parque tecnológico?

Hemos mantenido nuevos contactos. Lo que hay es sobre todo interés en definir plazos, para que las empresas sepan el tiempo que necesitan para actuar y organizarse.

Entre los retos que el rector se planteaba hace un año estaba el aumento de la divulgación tecnológica, sobre todo en las mujeres, además de potenciar la investigación y la especialización de los campus. ¿A qué desafíos apunta la UDC este curso?

Arrancaremos con la nueva titulación de Nanociencia y Nanotecnología y se han consolidado las que pusimos en marcha el año pasado, Ciencia y Tecnología de Datos y Creación Digital y Animación de Videojuegos. Con ello reforzamos el perfil tecnológico y seguimos en esa senda bien acogida por los alumnos. Los procesos son largos, como la especialización, y avanzarán. Creo que el campus Innova va a tener un papel importante en el desarrollo de la Ciudad de las TIC y el campus de sostenibilidad, en el rediseño y funcionamiento del campus de Elviña. Nos hemos presentado para la acreditación del campus de Ferrol, el primero especializado que se presenta del sistema universitario gallego. Además este año integramos Turismo con un itinerario totalmente online y ocupando toda la oferta de plazas.