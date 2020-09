Una reforma ilegal y 20 años de pleitos

El 15 de diciembre de 1997 daba inicio el Contencioso por la reforma de la antigua sede de Fenosa. Fadesa compraba el inmueble y sustituía uno de los ejemplos de arquitectura industrial de la década de los sesenta y setenta por otro destinado a viviendas y oficinas en una zona en alza de la ciudad. El inmueble se construyó en 1961 para albergar oficinas, pero se fue vaciando tras la fusión de Fenosa y Unión Eléctrica. A principios de aquel 1997, Fenosa propone un concurso por invitación para el inmueble: haría una permuta con una empresa constructora, que a su vez tendría que presentar un proyecto para su rehabilitación y adaptación para pisos y locales. Una de las propuestas la firmaba Valentín Souto, el arquitecto que se acabó convirtiendo en impulsor de la denuncia.

Según explicaba en un artículo en este periódico en 2010, quiso ajustar su proyecto a la normativa urbanística en vigor: el plan general de 1985, cuya revisión no sería aprobada por el Gobierno vazquista hasta 1998. En la memoria de su anteproyecto, advertía de que no podría ser legal si no se aprobaba un estudio de detalle. Pero la empresa no llegó a efectuar la permuta y vendió directamente a Fadesa el edificio. El cheque: 2.250 millones de pesetas. En noviembre de 1997, el Concello concedía la licencia para la rehabilitación.

A Souto le sorprendió la "celeridad" y la falta de tramitación del "estudio de detalle" para el desarrollo de la promoción inmobiliaria. "Cuando lo examiné y analicé, pude ver con estupor que las dificultades urbanísticas que yo había detectado al preparar mi propuesta se habían resuelto por la expeditiva vía de obviarlas y soslayarlas, pasando por encima de ellas como si no existieran", seguía el relato de 2010. Por eso, antes incluso de que se iniciasen las obras, él y su mujer plantearon el recurso contencioso contra la licencia de las obras. La sentencia firme de derribo llegó en 2001 por parte del Tribunal Superior, que fue avalada por el Tribunal Supremo, también cuando se intentó ejecutar la sentencia con obras de reforma y demolición parcial.