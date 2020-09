El autor confeso del crimen de Labañou alega que mató a su examigo porque se burlaba de él

El autor confeso de la muerte de su compañero de piso el 12 de abril del año pasado, tras haber mantenido una discusión, alegó ayer que había forcejeado con el que había sido su amigo porque la víctima se reía de él y porque le reclamaba en público un dinero que, cuando estaban a solas, le decía que no hacía falta que pagase.

El juicio contra R.D.R. comenzó ayer en la Audiencia Provincial tras las casi cuatro horas que fueron necesarias para elegir a los nueve miembros del jurado popular que tendrán que decidir, en los próximos días, si el acusado es culpable de asesinato con alevosía, tal y como dice la Fiscalía, o si ha de ser condenado por homicidio, imprudente o no, como pide su defensa.

La Fiscalía solicita 17 años de prisión para este hombre que, tras discutir con su compañero de piso, le agarró del cuello, apretó y se ayudó del cinturón de la víctima para continuar con la asfixia porque, según su testimonio, le "dolía el brazo" y se "cansaba".

La defensa, sin embargo, pide para el autor confeso del crimen de la calle Honduras, una pena de tres meses de cárcel -el acusado lleva en prisión desde el 13 de abril de 2019- al entender que fue un homicidio imprudente, aunque abre la posibilidad también al jurado de que, si no considera probada esta posibilidad, lo condene a dos años y medio de cárcel, sustituible por la expulsión de España -ya que está en situación irregular en el país- por homicidio.

En la primera sesión del juicio, el acusado solo respondió a las preguntas de la Fiscalía. La sesión se retomará hoy con la intervención de la defensa. En este caso, como la víctima no tenía familia conocida, ni en España ni en República Dominicana, de donde era natural, no hay acusación particular.

Tanto la Fiscalía como la defensa tienen en cuenta en sus penas la atenuante de confesión, ya que fue el acusado el que, tras los hechos, llamó a una amiga y, después, a la Policía para entregarse.

Acusado y víctima se conocieron cinco años atrás en Madrid, donde ambos ejercían la prostitución. Según el alegato del abogado defensor, R.D.R. había ayudado a la víctima, A.V., en esos años y, después, cuando A.V. ya estaba instalado en A Coruña y alquilaba un piso por habitaciones, R.D.R. se solía quedar en uno de sus cuartos cuando estaba en la ciudad.

Los problemas entre ambos empezaron a principios de abril. En ese momento, según admitió el acusado a preguntas de la fiscala, vivían en el piso cuatro personas. R.D.R no pagaba el alquiler, aunque aseguró que los otros gastos a los que hacía frente "superaban" el precio de la habitación y tenía pensado irse a Murcia en unos días, por lo que ya estaba preparando la mudanza.

Los desencuentros entre los dos amigos, que R.D.R. calificó de "molestias por unos minutos", venían no solo porque A.V. le echaba en cara delante de otros compañeros que él no pagase la habitación sino también por las bromas que hacía con un vídeo de contenido sexual que, según el acusado, la víctima había difundido en redes sociales y del que, sin embargo, no hay rastro alguno. El autor confeso del crimen dijo ayer que nunca lo vio, que tampoco lo buscó mucho y que A.V. nunca se lo enseñó. Este vídeo no estaba en los móviles del fallecido, según aclaró ayer la fiscala.

R.D.R. explicó que, unos días antes del ataque, había tenido una discusión con A.V. y admitió que le había dicho que lo iba "a tirar por la ventana" ante otro de los residentes en el piso, al que le dijo que no se metiese en sus asuntos. Sobre este tema le mandó un mensaje a una amiga común para decirle que A.V. era "un desagradecido", ya que no paraba de mofarse de él. Entonces, R.D.R. dejó de hablarle

El 12 de abril, R.D.R. declaró que había estado toda la tarde en casa y que, cuando A.V. acabó de cenar, fue a su habitación para hablar con él y para decirle que se iba a ir. "Yo estaba frustrado", comentó a la fiscala el autor de los hechos, ya que A.V. tenía una actitud "de burlón y de bravo" con él y que le decía "chorradas", en referencia a que A.V. le comentaba que estaba protegido por "santería" y por "brujería" y que iba a llamar a la policía.

En su declaración, R.D.R. comentó que no quería discutir con la víctima en la cocina, ya que no quería que hubiese a mano "cuchillos ni tenedores". Así que, la discusión empezó en la habitación. A.V. fue al baño y él lo esperó a la salida. Según su relato, le dio un empujón en el pecho, lo desestabilizó y forcejearon y, de vuelta en la habitación, lo cogió del cuello y apretó, ya con la víctima de espaldas. En su relato, aseguró que había cogido el cinturón de la víctima porque se cansó. "Estaba recuperando fuerzas. Me estaba doliendo el brazo. Quería coger energía y cogí el cinturón. No estoy orgulloso, pero lo hice", declaró.

La fiscala considera que estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, ya que, al no haber heridas defensivas, cree que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse y que el ataque fue sorpresivo.

La defensa, sin embargo, cree que fue un accidente, porque el hombre no tenía intención de matar a su antiguo amigo sino de asustarlo o, como mucho, de lesionarlo. Le quitó también importancia al hecho de que hubiese utilizado el cinturón para continuar el ataque, ya que considera que la muerte se produjo en el primer agarrón por el cuello, ya que su defendido "no controló su fuerza" en el ataque. R.D.R. aseguró que, cuando A.V. perdió el conocimiento y cayó al suelo, con espasmos, lo intentó reanimar y le tapó la cara con una toalla. Usando el terminal del fallecido, escribió a la amiga a la que había dicho que A.V. era un desagradecido días antes y, aunque ella le había dicho que iría al piso, al ver que no llegaba, acabó de hacer las maletas que tenían avanzadas para ir a Murcia y llamó a la Policía para entregarse.

R.D.R. contestó a la fiscala que nunca fue tratado por enfermedades mentales. Su abogado defendió ayer, sin embargo, que su patología "esquizoide", junto con la "provocación" de la víctima, generaron en el acusado un "estado de arrebato u ofuscación" por el que acabó cometiendo un "homicidio imprudente" cuando solo pretendía darle "un susto" para que lo dejara "en paz".