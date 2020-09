El Concello pide financiación para costear la limpieza de los centros

El Ejecutivo gallego establece el apoyo del Concello es uno de los aspectos más vitales: la limpieza. El Ayuntamiento no sabe aún cómo va a financiar las desinfecciones, que se refuerzan en todos los centros -el Curros Enríquez, por ejemplo, higienizará hasta tres veces los aseos por las mañanas-.Desde María Pita se indica que se solicitará un acuerdo presupuestario para "pedir más financiación, porque ahora mismo no hay presupuesto". "No decimos que no vaya a haber desinfecciones, sino que se necesitan fondos", puntualizan.

Otra de las cuestiones en las que colaborarán será en la regulación del tráfico, con un refuerzo de Protección Civil y Policía Local para controlar las entradas y salidas de los alumnos, ahora escalonadas, por distintas puertas, y sin la entrada de padres a partir de los 7 años. "Estamos trabajando en ello para que la gente no se agolpe en la acera. La del jueves va a ser una jornada de ensayo y error", dicen.