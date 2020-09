Las cuentas se negociarán con Marea y BNG

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer, a preguntas de este diario, que todavía no se han empezado a negociar los presupuestos municipales para el próximo año y que no existe aún un calendario de reuniones, por lo que no descarta que las nuevas cuentas no sean aprobadas antes del mes de enero, para que puedan entrar en vigor con el nuevo ejercicio.

"Es un año complicado, toda vez que hubo que sacar ese modificativo de trece millones de euros para el Presco. Muchas de las inversiones previstas no se pudieron llevar a cabo por la pandemia, pero, evidentemente, habrá que empezar a trabajar, cuando toque, con los presupuestos", dijo ayer la alcaldesa, que recalcó que serán, en cumplimiento de los acuerdos firmados con Marea Y BNG, estos grupos los que tendrán preferencia en la negociación de las nuevas cuentas. "La previsión que tenemos todos los gobiernos es aprobar los presupuestos para enero, pero estos se aprobarán cuando estén listos", zanjó ayer la regidora municipal, sobre unas cuentas alteradas por la irrupción del coronavirus.