Las galletas que se comen en el espacio

Cuando uno entra en el DoubleTree by Hilton de Zalaeta, huele a galletas recién hechas. Y no es porque sea un ambientador que consigue recrear perfectamente el olor, sino porque el detalle de bienvenida para los huéspedes es una cookie de chocolate caliente. ¿Su particularidad? Que esa galleta también se come en el espacio. Aunque suene a fake, la cadena hotelera Hilton mandó masa de galletas y el prototipo de un horno espacial a los astronautas en la Estación Espacial Internacional. La idea forma parte de un experimento para cocinar en un ambiente con microgravedad. Se pueden comer en A Coruña o entre las estrellas.