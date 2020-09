Cuatro profesores de la UDC, premiados por una investigación sobre estructuras arquitectónicas

Cuatro investigadores de la Universidade da Coruña (UDC) han recibido el prestigioso premio Tsuboi de la International Association for Shell and Spatial Structures por un artículo de investigación de estructuras arquitectónicas. El artículo A new approach to expandable structures: crossed expandable frames (X-Frames) ha sido elegido como el más meritorio del Journal of th e IASS del año 2019, informa este jueves la UDC en un comunicado. En él, los investigadores Manuel Muñoz Vidal, Isaac Rodrigo López César, Juan Bautista Pérez Valcárcel y Félix Leandro Suárez Riestra reflexionan sobre el uso de estructuras extensibles en el ámbito de la edificación que no se había explorado hasta hoy. Este trabajo propone un nuevo sistema para estructuras expansibles que abre nuevas e interesantes posibilidades de diseño basadas en el principio de rogado. Los premiados son profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que pertenecen a la Agrupación Estratégica del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (A- Citeec).