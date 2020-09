A exposición pública el proyecto para un almacén de residuos en Langosteira

La empresa Pérez Torres Marítima ha presentado un proyecto para habilitar un espacio de almacenaje de residuos no peligrosos al aire libre en la dársena exterior de punta Langosteira. La Consellería de Medio Ambiente ha puesto el proyecto a exposición pública para que los afectados por esta construcción puedan presentar alegaciones a su puesta en marcha.

La empresa prevé acopiar en este espacio del cantil destinados a almacén unas 80.000 toneladas de residuos procedentes de la carga y descarga de los productos con los que trabaja habitualmente en el puerto exterior -donde está radicada- como, por ejemplo, cenizas de los hornos de fundición, escoria, pellets y cenizas volantes.

Los acopios de residuos se realizarán en la zona de tránsito de los muelles, al aire libre y en un montículo que no supere los catorce metros de altura. En su informe de impacto ambiental, la empresa estima que realizará aproximadamente quince operaciones de carga y descarga al año, de modo que, en estos espacios habilitados, formará quince acopios de residuos no peligrosos que no coincidirán en el tiempo, ya que las operaciones de carga y descarga no son simultáneas . La estimación de la empresa es que las operaciones de almacenamiento temporal de residuos se prolonguen, "por lo general" durante dos o tres días y, en todo caso, nunca más allá de un mes. No prevé tampoco que los residuos se muevan dentro de las instalaciones portuarias, de modo que solo se formarán pilas de estos residuos con maquinaria especializada para acopiarla hasta que sea retirada. Para evitar posibles contaminaciones accidentales, el proyecto plantea que los residuos se almacenen a, como mínimo, 28 metros del cantil y dejando libre la zona de maniobra de la dársena .

La formación de pilas de residuos no es una manera nueva de trabajar en Langosteira, ya que Pérez Marítima la usa con otros productos que mueve en el puerto exterior, como carbón, cuarzo o azufre. La empresa prevé que el impacto ambiental de esta actuación sea de baja intensidad.