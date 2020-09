El Concello estudia reordenar el entorno de la ronda de Nelle para facilitar el acceso a Santa Margarita

El Concello está realizando un estudio para reorganizar las calles que unen el parque de Santa Margarita con la ronda de Nelle para "humanizarlas". Eso no significa que se vayan a peatonalizar, sino que se realizarán actuaciones para que la movilidad y la accesibilidad sea más cómoda.

"Una vez terminada la demolición del viaducto y hecha la humanización de este tramo de la ronda de Nelle, tenemos el parque de Santa Margarita aquí cerca y estamos viendo cómo mejoramos la conectividad en esta malla de calles para la humanización de este entorno, sobre todo, para que los vecinos tengan facilidad de conectarse. Aunque la ronda siga siendo una ronda tiene un componente más humanizado. El estudio lo estamos haciendo y, cuando lo tengamos, lo veremos con los vecinos, a ver qué les parece", comentó ayer el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, en la visita en la que acompañó a la alcaldesa, Inés Rey, al nuevo entorno de la ronda de Nelle, que estrena bancos s y que ha dicho adiós ya al viaducto. "Es una obra que los vecinos llevaban cuarenta años esperando y que se acaba de terminar. Se pone fin a esa mole gris que quitaba la luz y vemos la ronda de Nelle abierta, humanizada, con carril bici, con arbolado y mobiliario más amable. Va a mejorar la vida del barrio", relató ayer la alcaldesa, Inés Rey,.

Sobre si se abrirán los muros del parque, Villoslada dijo ayer que están estudiando todas las posibilidades, ya que esa es una actuación que atañe también a la Concejalía de Medio Ambiente, por lo que no descarta que el parque deje de estar amurallado y que las calles Eladio Rodríguez, Padre Sarmiento, Vista Alegre y Cancela de Afuera sean un nexo entre el Santa Margarita y la ronda de Nelle. "No buscamos que se generen más problemas sino que se mejoren las relaciones del espacio público con los vecinos", relató Villoslada, que descartó la peatonalización. "Somos conscientes de que son calles estrechas, en las que hay poco espacio de aparcamiento, pero lo queremos hacer es ordenarlo", dijo el concejal que apuesta por cambiar no solo el flujo de tráfico en la zona sino también las plazas de aparcamiento existentes.