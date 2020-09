La directiva del instituto Adormideras dimite por las condiciones del regreso a las aulas

El equipo directivo del instituto Adormideras presentó ayer su dimisión por las condiciones del regreso a las aulas, pues entienden que, de momento, no se garantiza una vuelta segura.

"No podemos dejar que nos traten como lo están haciendo, ninguneando todo nuestro trabajo", expone la directora, Carmen Tembrás, que ha recibido el apoyo de todos sus compañeros.

Les preocupa, como a muchos otros centros, que todavía no haya un protocolo definido y que la Xunta cambie las instrucciones continuamente.

La directora es consciente de que "no van a admitir" esta dimisión, pero entiende que es la única acción que pueden emprender para dejar constancia de su malestar en estos momentos y no quedarse con los brazos cruzados. "Nuestra dignidad no nos lo permite", sentencia.

El anuncio de la dimisión del equipo directivo del Adormideras llegó pocas horas después de que la Xunta anunciase el retraso del inicio de curso en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, pero sin determinar cuál serán las medidas para mantener la seguridad en los institutos.