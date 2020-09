Inés Rey, sobre la deuda de la Xunta con la OSG: "Que pague, ya no sé cómo decirlo"

La alcaldesa y, desde la semana pasada, también responsable del área de Cultura de la ciudad, Inés Rey, reclamó ayer a la Xunta, una vez más, que pague "la deuda" superior a los cinco millones de euros que ha contraído con el Consorcio para la Promoción de la Música, al no hacer las aportaciones acordadas durante los últimos años y puso como "ejemplo" a la Diputación, con la que ayer firmó un convenio por valor de 1,5 millones para que la Sinfónica pueda actuar no solo en A Coruña sino en catorce concellos de la provincia.

"La única novedad que tiene que tiene que haber es que la Xunta pague. Que yo ya no sé cómo decirlo, porque llevo reclamando meses una deuda, por mucho que lo quieran edulcorar, es una deuda y un incumplimiento de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Xunta", comentó ayer la alcaldesa, a preguntas de este diario sobre si el hecho de que haya asumido las competencias de Cultura -que antes ostentaba el concejal de Educación, Chero Celemín- había traído alguna novedad a las arcas del consorcio.

"La Xunta le debe a la Sinfónica unos cinco millones de euros. No es una cuestión personal. La OSG es un símbolo no de A Coruña, sino de Galicia e internacional. La Xunta le debe cinco millones de euros a la cultura. Es importantísimo que asuman esa deuda para que pueda seguir manteniendo esa calidad que hizo de la OSG un referente", comentó la alcaldesa, que pidió ya en varias ocasiones que la Xunta complete su aportación a las arcas del Consorcio, ya que no solo se trata de la Sinfónica sino también de sus escuelas de niños y jóvenes y formaciones satélites.

En declaraciones a los periodistas tras la rúbrica del contrato con la Diputación, Inés Rey sostuvo que este convenio es una "prueba irrefutable" del "compromiso de los socialistas con la cultura", un compromiso que -según dijo- "ojalá tuviera la Xunta".

Y es que, si bien, la alcaldesa agradeció el apoyo de la Diputación con esta aportación de 1,5 millones de euros a la Sinfónica, reconoció que es "una ayuda" pero aseguró que no tienen que ser "otras administraciones" las que se encarguen de paliar "la falta de compromiso de la Xunta" no ya con la ciudad sino "con la cultura".

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, recalcó que el convenio firmado ayer era "muy importante" para la cultura y que significaba "un grano de arena" para promover la oferta cultural "de calidad" no solo en la ciudad de A Coruña, sino llegando a catorce puntos de la provincia.

"La apuesta por la cultura debe ser una máxima", remarcó González Formoso, que indicó que la aportación supone "una gran inversión desde una concepción progresista".