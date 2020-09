Unha banda que fai augas

Hai xa un tempo que a Banda Municipal de Música (BMM) non ensaia. E non polo coronavirus ou por falta de disposición, senón de persoal. Esta semana, a formación amosou en redes o seu "malestar" por unha situación que, apuntan, xa "vén de longo", e que lastra o seu funcionamento con vacantes sen cubrir, "problemas administrativos" e baixas cuxa demora para contratar substitutos provocou a cancelación dos seus últimos espectáculos. A agrupación, que tilda de "incapacidade ou apatía" ao Goberno local, reclama "unha fórmula que dote de máis axilidade" aos músicos, e solicita deixar de rexerse polo réxime xeral de funcionariado e pasar a depender dun órgano autónomo similar ao IMCE ou o Consorcio para la Promoción de la Música.

Nun comunicado, a banda asegura estar cansa "de reivindicar os mínimos necesarios para poder facer o noso traballo, reivindicacións que caen unha e outra vez en saco roto por parte do Concello". Lembran que "durante a campaña electoral, a alcaldesa Inés Rey admitiu que sufriamos graves carencias e comprometeuse a buscar solucións" pero que, "lonxe de ver algún indicio de mellora", a situación do grupo "non fixo outra cousa que empeorar" desde aquela. A rexedora -nova concelleira de Cultura logo da reestruturación do mando socialista-, na súa visita onte ás obras de reurbanización da rolda de Nelle , defendeu que o seu Executivo atópase "estudando co servizo de persoal a cobertura das baixas" para que o grupo "non teña que cambiar o repertorio ou cancelar actuacións", como aconteceu coa cita do pasado xoves 3 e coa de mañá no parque de Santa Margarita. Indica que "xa saíu á concurso esa praza de director que estaba pendente", relativa ao baleiro provocado por Juan José Ocón, que deixou sen liderado ao grupo ao marchar en marzo por motivos persoais.

O concurso abriuse a comezos deste mes, logo dunha polémica entre os músicos e a administración pola carencia dunha proba práctica na primeira versión do trámite. O novo proceso deixa de ser "unicamente curricular", como demandaban os intérpretes, pero non satisfai por completo a una banda que pide "un director artístico cun contrato aberto, como o da Sinfónica de Galicia, que non teña que ser funcionario porque iso limita que se presente xente interesante". A formación solicita tamén contar cun subdirector, e cubrir os postos dos músicos que se foron xubilando e que "non se cobren desde 2007". Na actualidade, o grupo cifra en seis as vacantes, dúas das cales cóbrense "de seis en seis meses", agás a mediados de agosto, cando o contrato prolongouse unicamente ata setembro.

As renovacións, afea o trombón Iván Carreira, esixen "estar enriba" do Concello e aceptar "estar semanas" sen os intérpretes necesarios pola demora. O mesmo acontece coa cobertura das baixas, que a formación sufriu pola ausencia temporal de dous traballadores a pasada semana, e un esta. O músico denuncia que os substitutos non chegan "a tempo", e que os concertos teñen que suspenderse porque "aínda se estiveramos todos seguiríamos estando xustos". "Cando se chama a calquera director, o tema da plantilla complícalle facer un programa, porque a maioría esixen instrumentos que non temos. Ademais, ante calquera mínimo contratempo cáensenos os espectáculos, porque se falta un percusionista, por exemplo, non podemos tocar", apunta.

O artista afirma que a banda leva "tocando os últimos tres ou catro anos facendo encaixe de boliños", pero que agora a situación estase a tornar máis grave. "Non estamos nin ensaiando porque non temos nin con quen e a xente está queimada. Pola ausencia dun funcionario non pasa nada, pero iso non funciona no noso caso", esgrime. É por iso, como portavoz da banda, polo que Carreira defende que a BMM mude a nivel organizativo, e pase a depender de organismos como o IMCE ou un de creación propia. "O Concello di que o vai estudar, pero a súa resposta -a última reunión foi o 21 de xullo- vai mudando. Na campaña dicían que había que sacar dúas prazas ao ano, e agora atópaste con que estamos coma antes ou peor", incide.

O panorama perfecto para o grupo sería contar coa plantilla completa e con outros cinco membros, de xeito que dispoña de marxe para reaccionar ante as contrariedades. Piden así mesmo a ampliación do seu persoal administrativo, composto por unha soa persoa, "o cal é claramente insuficiente e carrexa multitude de problemas administrativos, loxísticos e organizativos". Entre as tarefas desa empregada, está a de "facer fotocopias, arquivar as partituras, chamar aos directores, tratar cos teatros e levar a publicidade e a compra de material". Carreira denuncia que tamén está vacante a praza de conserxe, e que contan con "seis compañeiros que levan once anos interinos e carentes de estabilidade".